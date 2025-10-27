



TTK:n Roosa nauha -lähetys keräsi jättipotin syöpätutkimukselle 23:22 Kurkista kulisseihin! Näin TTK-parit kommentoivat Roosa nauha -erikoislähetystä Julkaistu 27.10.2025 15:31 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi TTK:n Roosa nauha -lähetys nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta. Lähetys onnistui keräämään syöpätutkimukselle jopa 2,3 miljoonaa euroa. Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmalla kerättiin varoja suomalaisen syöpätutkimuksen ja syöpään sairastuneiden hyväksi. Yli satatuhatta suomalaista osoitti tukensa sunnuntai-illan aikana. Kertalahjoituksina lahjoitettiin illan aikana yli 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi lähes 3 000 henkilöä lupautui kuukausilahjoittajiksi. Kaksituntinen hyväntekeväisyysjakso nähtiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 26.10. – Tämä tulos on kerta kaikkiaan häkellyttävä! Illan huikea tulos kertoo siitä, että Roosa nauha -lahjoittajat eivät luovuta, vaan tukevat syöpätutkimusta edelleen vahvasti. Lähes 128 000 suomalaista lähti nyt eri tavoin mukaan tukemaan suomalaista syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille, niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille, kiittää Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.





Vappu Pimiällä olivat tunteet pinnassa Roosa nauha -lähetyksessä.

Illan ohjelmassa esiintyivät kotimaiset artistit, muun muassa Mariska, Anna Hanski, Astrid Swan, Kuumaa sekä Juha Tapio.

Lämminhenkisessä ja tunteita herättävässä Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin myös syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tarinoita sekä kuultiin viimeisimmät kuulumiset syöpätutkijoiden työstä.

Haastateltavina suorassa lähetyksessä olivat Anna Hanski, uutisankkuri Piia Pasanen ja Roosa nauha -professori Juha Klefström sekä Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Suoran lähetyksen juonsivat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä MTV:n ja Syöpäsäätiön kanssa.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee laajasti eri syöpien tutkimusta. Tämän vuoden tutkimusteemana on rintasyöpä, joka on naisten yleisin syöpä Suomessa. Lahjoituksia tarvitaan, jotta syöpätutkijat voivat jatkaa tärkeää tutkimustyötään sairastuneiden hyväksi.

Illan ohjelmassa esiintyivät kotimaiset artistit, muun muassa Anna Hanski.MTV / Katja Tamminen

Vuonna 2024 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta yhteensä 9,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja tukea syöpäpotilaille ja syövän ehkäisytyötä 3,7 miljoonalla eurolla ja jakoi avustuksia 0,8 miljoonalla eurolla syöpään sairastuneille ja perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on Suomen suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta ja sairastuneita sekä heidän läheisiään.

Roosa nauha -keräyksen kokonaistulos julkistetaan helmikuussa 2026.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.