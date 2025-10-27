TTK:n Roosa nauha -lähetys nähtiin sunnuntaina 26. lokakuuta. Lähetys onnistui keräämään syöpätutkimukselle jopa 2,3 miljoonaa euroa.
Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmalla kerättiin varoja suomalaisen syöpätutkimuksen ja syöpään sairastuneiden hyväksi. Yli satatuhatta suomalaista osoitti tukensa sunnuntai-illan aikana. Kertalahjoituksina lahjoitettiin illan aikana yli 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi lähes 3 000 henkilöä lupautui kuukausilahjoittajiksi.
Kaksituntinen hyväntekeväisyysjakso nähtiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 26.10.
– Tämä tulos on kerta kaikkiaan häkellyttävä! Illan huikea tulos kertoo siitä, että Roosa nauha -lahjoittajat eivät luovuta, vaan tukevat syöpätutkimusta edelleen vahvasti. Lähes 128 000 suomalaista lähti nyt eri tavoin mukaan tukemaan suomalaista syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille, niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille, kiittää Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.