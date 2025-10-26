Piia Pasanen kertoi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman Roosa Nauha -lähetyksessä vanhempiensa menettämisestä.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssitaan sunnuntaina 26. lokakuuta hyvälle asialle. Kyseessä on vuotuinen Roosa nauha -erikoislähetys, jonka aikana kerätään varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jaksossa kaikki parit ovat turvassa pudotukselta, eikä kukaan joudu kotimatkalle.
Lähetyksessä kuultiin myös monien suomalaisten omakohtaisista kokemuksista syöpään liittyen. Ylen uutisankkuri Piia Pasanen kertoi lähetyksessä, että kumpikin hänen vanhemmistaan on menehtynyt syöpäsairauksiin.
Pasasen mukaan surukokemukset hänen elämässään ovat tuoneet hänelle esimerkiksi tyyneyttä hyväksyä elämässä tapahtuvia asioita, joihin ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Hän kertoi tärkeänä tukena vaikeissa elämäntilanteissa olleen erityisesti läheiset ihmiset, sukulaiset sekä ystävät.
Katso yllä olevalta videolta Piia Pasasen haastattelu TTK-lähetyksessä.