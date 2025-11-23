Eric Savolainen ja Kastanja Rauhala yhdistivät tanssissaan tangoa ja paso doblea.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin, jolloin kolme finalistiparia kamppailee koko kisan voitosta. Kaikki kolme finalistiparia tanssivat kukin kolme tanssia.
Tubettaja Eric "Lakko" Savolainen sekä tähtiopettaja Kastanja Rauhala tanssivat muiden parien tavoin finaali-illan ensimmäisenä tanssinaan dance fusion, jossa yhdisteltiin tangoa ja paso doblea. Kappaleena kuultiin Santa Maria.
Tuomaristo antoi parille 28 pistettä.
– Tähtiluokkaa! Linjakasta ja läsnäolevaa. Tyylikäs, taidokas ja taiteellinen, täyden kympin antanut Jorma Uotinen hehkutti.