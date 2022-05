Tshekin SM-liigakapteeni vitsaili Leijonien hyökkääjistä ja heitti suomea – myönsi yllätyskäänteen: "Ihanaa"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Olin keskittynyt kauteeni JYPissä. En odottanut tätä. Tämä on ihanaa, Scotka sanoo MTV Urheilulle.

AIkuisten arvokisoissa kiekkoileminen on aiemmin nuorten arvoturnauksissa tahkonneelle alle 18-vuotiaiden MM-hopeamitalistille uran suurimpia asioita.

– Kun olin lapsi, katsoin, kun Tshekki pelasi jääkiekkoa. Tämä oli minun unelmani, joka on nyt toteutunut. Nautin jokaisesta sekunnista jäällä ja joukkueessa.

Vaikeuksia Jyväskylässä

Kausi on ollut Scotkalle mullistava. JYPkin, jossa hän jatkaa tulevalla kaudella, oli tshekkipakille jotain täysin uutta: ensimmäinen seura kotimaansa ulkopuolella.

– Se oli ensimmäinen vuoteni ulkomailla ja ensimmäinen vuoteni kapteenina. Se on aina vaikeaa.

51 runkosarjaottelussa tehopisteet 1+7=8 summannut Scotka uskoo, että kokonaan uusiksi menevä valmennusryhmäkin voi auttaa joukkuetta parempaan. Päävastuuseen Jukka Ahvenjärven tilalle hyppää Jukka Rautakorpi, ja apuvalmentajien joukossa on muun muassa Ville Nieminen.

– Uusien valmentajien tulo on aina hyvä mahdollisuus, Scotka sanoo mutta lisää, ettei ole vielä puhunut seuran uusien luotsien kanssa.

Kari Jalonen uran parhaita valmentajia

Tshekin maajoukkueen peräsimeen tänä keväänä hypännyt Kari Jalonen on sijaan tullut Scotkalle jo hyvin tutuksi – ja tehnyt häneen suuren vaikutuksen.

– Hän on yksi parhaista valmentajista, joka minulla on koskaan ollut.

Scotka luonnehtii Jalosen olevan hyvin tarkka yksityiskohdissa ja joukkuepelin hiomisessa. Jalonen on Scotkan arvion mukaan yhdistänyt hyvin elementtejä suomalaisesta jääkiekosta tshekkiläisen lätkän kanssa.

– On kiva pelata hänen alaisuudessaan. Se on helppoa joukkueelle.

Peli MM-kisoissa parantunut

Alkuvaikeuksiakin joukkueella turnauksessa oli. Isosta-Britanniasta otetun avauspelin voiton jälkeen Ruotsi löi Tshekin varsinaisella peliajalla ja seuraavaksi Tshekki taipui Itävallalle voittomaalikilpailun jälkeen. Tuon jälkeen Tshekki on kuitenkin napsinut kolme varsinaisen peliajan voittoa peräjälkeen.

Scotka arvioi omankin pelinsä parantuneen heikomman alun jälkeen turnauksen kuluessa. Pistenikkarina tai kiekollisena virtuoosina häntä ei ole totuttukaan tuntemaan, vaan enemmänkin jämeränä puolustuksen luutana. Viidestä taistosta Tampereen MM-otteluissa hänellä on kasassa yksi syöttöpinna.

"Se juttu, miksi pelaamme jääkiekkoa"

– Meidän täytyy olla valmiita. On aina vaikea pelata perättäisinä päivinä, mutta teemme kaikkemme voittamisen eteen.

Scotka korostaa Suomen olevan todella kova ja muistuttaa joukkueen osoittaneen sen viime vuosien arvokisamenestyksellä. Hän katsoo ottelun olevan paikka nähdä Tshekille, miten vahva se on.

– Ei, ei. He ovat vain jääkiekkoilijoita, niin kuin me. On aina hyvä pelata heitä vastaan. Odotan sitä innolla. Nämä pelit ovat se juttu, miksi pelaamme jääkiekkoa.