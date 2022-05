Tomek Valtonen tottui valmentamaan sarjassa, jossa pelataan vankilasäännöillä – antaa tyrmäävän arvion Slovakian mahdollisuuksista Leijonia vastaan: "Umpisurkea"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomesta ei löydy välttämättä kovin montaa ihmistä, jotka ovat katsoneet kaikki Slovakian ottelut MM-kisoissa. Tomek Valtonen on yksi heistä.

Mielenkiinnon syy juontaa juurensa siihen, että Valtonen on valmentanut kahtena viime kautena Dukla Michalovcen joukkuetta Extraliigassa. Leijonien ottelut ovat kuuluneet toki myöskin alkukesän ohjelmistoon.

Valtosen mielestä Slovakialla on hyvin minimaaliset mahdollisuudet.

"Umpisurkea verrattuna olympialaisiin"

MM-turnauksessa loiste on himmentynyt, vaikka joukkue selviytyikin jatkopeleihin.

– Slovakia on ollut umpisurkea verrattuna olympialaisiin. Ihan kauhea ero, Valtonen sanoo.

– Pronssi oli Slovakiassa niin iso asia, että heillä on enemmän hävittävää kuin voitettavaa. Otteissa on ollut turhautumista.

Kitkeriä kommentteja

– Nyt kun on kuunnellut MM-kisojen aikana pelaajien kommentteja, niin he kyllä kunnioittavat Suomen pelitapaa, Valtonen sanoo.

Suomen taktinen valistuneisuus on juuri sitä mitä Slovakian jääkiekkokin kaipaisi.

imago images / Beautiful Sports/ All Over Press

Suurin saavutus, ettei saanut kenkää

– Suurin saavutus on, että olin siellä lähes kaksi vuotta enkä saanut monoa, Valtonen naurahtaa.

Se monottaminen tosiaan on muodissa Slovakiassa. Viime kaudella 12 joukkueesta yhdeksän antoi kesken kauden kenkää valmentajalle – kaksi joukkuetta vielä kahdesti.

Siihen liittyykin yksi Slovakian jääkiekon kehityskohteista. Intoa ja lajikulttuuria on paljon, mutta kärsivällisyys ja organisointikyky puuttuvat.

"Siellä on vankilasäännöt"

Slovakian Extraliigasta on tullut houkutteleva vaihtoehto pienempään rooliin jääneelle kokeneemmalle suomalaispelaajalle. Viime kaudella Valtosen alaisuudessa pelasivat Antti Erkinjuntti , Janne Keränen ja Mikko Nuutinen .

Slovakian pääsarjassa pystytään maksamaan kilpailukykyisiä palkkoja, ja sarjan tasokin on nousussa. Valtosen mukaan SM-liigan tempo on kovempaa kuin Extraliigassa, mutta kamppailupeli on rajumpaa.