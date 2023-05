Suomen kansalainen pelaa tänään Leijonia vastaan – kannusti vielä nuorempana Suomea: "Enemmän suomalainen kuin saksalainen"

Suomi–Saksa lauantaina 13.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Vaikka Samuel Soramies on syntynyt ja asunut tähänastisen elämänsä Saksassa, hän on Saksan lisäksi Suomen kansalainen. Samuel Soramiehen isovanhemmat muuttivat aikoinaan Suomesta Saksaan ja isä Antti jäi sille tielle.

Nuorena Patrik Laineen ketjukaverina

Soramiehelle tuttu pelaaja on myös viimevuotinen maailmanmestari Jere Innala, joka oli samassa joukkueessa.

"En tiedä, kumpaa joukkuetta isovanhemmat kannustavat"

IMAGO/regiopictures/ All Over Press

Suomea vastaan Soramies on pelannut pariin otteeseen alle 16-vuotiaiden maaotteluissa Vierumäellä. Ensimmäiset miesten maaottelunsa hän tahkosi kaudella 2019–20 ja veti viime vuonna uransa ensimmäisen miesten arvoturnauksen Suomessa. Tuolloin hän ei kuitenkaan päässyt vielä kohtaamaan Leijonia.

Se on edessä tänään Tampereella.

– Se on erityinen ottelu minulle, mutta yritän olla keskittymättä siihen. Yritän keskittyä peliin ja pelata hyvän ottelun.

Nuorena television ääressä Leijonille hurraten, tänä päivänä heitä vastaan Suomessa arvokisanäyttämöllä. Soramiehen sanoin: "Nyt se on eri tarina." Hänelle hauska sellainen.

– En tosin tiedä, kumpaa joukkuetta isovanhempani kannustavat. Toivon, että he kannustavat minua, Soramies naurahtaa.

"Sopii Suomi-pelaajan muottiin ihan täydellisesti"

– Huomaa, että hänessä on isokin ripaus suomalaisuutta. Nöyrä, työteliäs kaveri. Kaikin puolin loistava valmennettava. Tykkään kaverista kyllä kovasti, Kangasalusta sanoo.

– Pidän häntä enemmän suomalaisena kuin saksalaisena, vaikka hän saksalainen on. Sen vain jotenkin huomaa, kun tietää, minkälainen suomalainen pelaaja on ottamaan vastaan asioita ja miten nopeasti oppii. Hänellä on ollut hyvä kotikasvatus ja hän sopii jääkiekkoilullisesti Suomi-pelaajan muottiin ihan täydellisesti.