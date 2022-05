Kari Jalonen kävi kulisseissa kovan tuomarikeskustelun – nyt tapahtui ruman taklauksen jälkeen toisin: "Seuraavana päivänä he myönsivät virheen"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Bellows taklasi Simekiä maanantaina Tampereella pelatussa MM-kisojen lohkovaiheen ottelussa lujaa päähän. Tuomaristo tarkasteli tilannetta sittemmin videolta, ja Bellows sai viiden minuutin rangaistuksen mutta välttyi ulosajolta.

Näet taklauksen ylälaidan videolta.

Kari Jalonen viittasi taklauksesta kysyttäessä Tshekin edelliseen otteluun Norjaa vastaan. Tuolloin Norjan Andreas Martinsen taklasi Matej Blümeliä pahannäköisesti mutta säästyi rangaistukselta (video alla).

1:28 Norjan Andreas Martinsen kolasi Tshekin Matej Blümelin rajusti.

– Siinä (Simekin kokemassa taklauksessa) on historiaa edelliseen peliin, kun Blümel vedettiin meiltä ihan samalla lailla. Se oli ihan puhdas päähän kohdistunut taklaus, jonka he myönsivät jälkeenpäin, Jalonen alusti ja jatkoi:

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nykyään jos joku loukkaantuu, se voidaan säännön mukaan katsoa videolta. Sitä ei menty silloin katsomaan. Heillä on se mahdollisuus katsoa, niin kannattaa tarkistaa, mitä siinä tilanteessa on tapahtunut ihan oikeasti. Heillä on työkalut siihen.

Jalonen viittasi yhä Norja-ottelun tapaukseen.

– Kävin kovan keskustelun heidän kanssaan pelin jälkeen, ja seuraavana päivänä he myönsivät sen virheen, että he eivät menneet katsomaan. Nyt he menivät katsomaan pitkän harkinnan jälkeen.

Jalonen kertoi kuulleensa nyt heti Tshekin videovalmentajalta, että Simekin tapauksessa oli kyse päähän kohdistuneesta taklauksesta kyynärpään kanssa. Jalonen viestitti tällöin Tshekin kapteenille Roman Cervenkalle, että tämän pitää mennä sanomaan asiasta tuomaristolle.

– Tuomarit tekivät ihan oikean ratkaisun, että he kävivät sen katsomassa.

– Työkalu on olemassa. Tuomareiden pitää käyttää sitä.

– Täällä on niin pienet marginaalit, että niistä pitää rankaisut antaa. Jos katsotaan videota, eikä siellä ole mitään, se on fine. Se on tarkistettu se juttu.

Simekin tilasta Jalonen ei tuoreeltaan tiennyt. Hän ei ollut nähnyt Simekiä.

– Toivottavasti ei ole paha.

"Sitä on aika moni kysellyt"

Tshekki voitti USA:n Matej Blümelin tekemällä maalilla 1–0, ja Jalosen mukaan Tshekiltä nähtiin MM-turnauksen ylivoimaisesti paras 60-minuuttinen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vaikka olemme pelanneet ihan hyvin, olemme sitä 60-minuuttista hakeneet. Tänään pelaajat näyttivät kyllä sen, että pystymme pelaamaan 60-minuuttisen. Tarvitsimme sellaisen tuohon.

– Tänään oli taistelijoiden päivä. Joukkue on mennyt todella hyvin yhteen. He taistelevat kimpassa ja pelaavat maansa puolesta. Blokkaavat laukauksia ja kamppailevat, sitä mitä jääkiekko täällä parhaimmillaan on.

Tshekki kohtaa huomenna lohkovaiheen päätösottelussa Suomen, jota Kari Jalonenkin on aiemmin urallaan valmentanut.

– Sitä nyt tässä on aika moni kysellyt, miltä se tuntuu. No, hienoltahan se tuntuu.

– Pelata MM-kilpailuja kotimaassa ja valmentaa vieraan maan joukkuetta. Nyt on Leijonat vastassa ja tupa täynnä. Ei sen hienompaa hetkeä voi olla.

Ottelussa on pelissä lohkon kärkisijoja.