Tshekin NHL-tähti ärähti jo Kari Jalosen tilanteesta – nyt esiin astui Jaromir Jagr: "Tämä ei auta ketään"

Tshekin päävalmentajana toimiva Kari Jalonen on ollut myrskynsilmässä kevään MM-kisoista lähtien. Tshekki sijoittui turnauksessa kahdeksanneksi, mikä oli maan historian huonoin tulos.

Kehnosti sujuneiden MM-kisojen jälkeen Tshekin jääkiekkoliitto on alkanut pohtia sitä, onko Jalonen oikea henkilö jatkamaan joukkueen päävalmentajana. Tshekin jääkiekkoliiton johtoryhmä on kokoustanut aiheen tiimoilta jo useaan otteeseen, muttei ole vielä saanut tehtyä päätöstä Jalosen tulevaisuudesta.

Pattitilanne on saanut monet Tshekin kiekkoihmiset turhautuneiksi. NHL-hyökkääjä Jakub Voracek turhautui voimakkaasti aiemmin tällä viikolla, kun johtoryhmä lykkäsi päätöksen tehtäväksi kesäkuun lopussa .

– Tämä on jo komediaa, Voracek kirjoitti maantaina Twitter-tilillään.

– Kuinka vaikea on sanoa Karille, kiitos, mutta sinä saat potkut. Miksi tämä kaikki turha tässä ympärillä, Voracek jatkaa.

Nyt oman sormensa soppaan on työntänyt myös kiekkolegenda Jagr, joka asettui puolustamaan Tshekin jääkiekkoliittoa ja sen puheenjohtajaa Alois Hadamczikia . Jagr on yksi Jalosen tulevaisuuteen liittyvän päätöksen tekevän johtoryhmän 11 jäsenestä.

– En usein kommentoi mitään, mutta nyt on pakko. Monet ovat arvostelleet Hadamczikia ja johtoryhmää siitä, kuinka tämä valmennushässäkkä on kestänyt niin kauan. Näillä arvostelijoilla ei ole läheskään kaikki tietoja, joita he tarvitsevat kritisoidakseen Tshekin jääkiekon johtoa, Jagr kirjoittaa Facebook-tilillään.