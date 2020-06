Tšernobyl-meemistä tuttu Kouvola houkuttelee uusia asukkaita ilmaisella omistusasunnolla ja työpaikalla – "Mielikuva täytyy muuttaa"

"Haluamme parantaa kaupungin imagoa ja herättää positiivista mieltä"

Nisulan mielestä korona-aika on ollut niin synkkä, että Suomeen tarvittiin jokin hauska ja erikoinen tempaus.

– Korona-aika on ollut synkkä ja moni on menettänyt työpaikkansa ja kesätyönsä. Tulimme siihen tulokseen, että emme voi pelastaa koko maailmaa, mutta voimme tarjota yhdelle ihmiselle jotain mieletöntä. Haluamme samalla parantaa Kouvolan kaupungin imagoa ja herättää ihmisissä positiivista mieltä, Nisula kertoo MTV Uutisille.

Haun voittaja saa ikioman omistusasunnon ja työpaikan

Työpaikan tarjoaa omalta tuotantopuoleltaan Kouvolan Lakritsi ja omistusasunnon kustantavat Nisula ja Hautala. Kouvolan kaupunki on osallistunut tempauksen näkyvyyteen liittyviin kustannuksiin.

– Hetki sitten Kouvolan Lakritsi voitti Guinnessin maailmanennätyksen maailman suurimmalla, yli 800 kilon lakritsipussilla. Lähetimme pussin näytille Järvenpään K-Citymarkettiin ja he myivät pussin sisällön. Pussista saaduilla tuotoilla on katettu osa Kuusankoskella sijaitsevan 40 neliöisen omistusasunnon kustannuksista ja me Markku Hautalan kanssa maksamme jäljelle jäävät kustannukset, Nisula selventää.