Poliisi sai torstaina iltapäivällä hälytyksen väkivaltatilanteesta Inkeroisissa Yhteiskouluntiellä.

Hätäkeskus vastaanotti ilmoituksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tehtävästä torstaina kello 14.21. Paikalle hälytettiin ensihoitoyksikkö sekä useita poliisipartioita.

– Tilanteessa loukkaantui yksi henkilö, jonka vammat ovat teräaseen aiheuttamia. Tapahtumaan oli osallisena kaksi henkilöä, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Poliisi on aloittanut rikostutkinnan ja selvittää nyt tapahtumien tarkempaa kulkua. Tutkintatyö on edelleen käynnissä, ja sen vuoksi alueella voi näkyä normaalia enemmän poliiseja.

Poliisin mukaan akuutti tilanne on kuitenkin ohi, eikä siitä aiheudu enää vaaraa ulkopuolisille.