Suomi brändäytyy: Kiinnostaisiko muutto onnellisten Vaasaan vai löytyisikö loppuelämän kotisi pessimistisestä Puolangasta?

Puolanka on ottanut käyttöönsä erikoisen tavan mainostaa itseään. Kun Kainuun maakunnan pohjoispuolella sijaitsevaa kuntaa lähestyy autolla, on tienvarteen pystytetty erilaisia kylttejä, joissa voi lukea esimerkiksi: ”Seuraavana Puolanka, vielä ehdit kääntyä pois.”

Uutisoimme tänään, että Suomi on valittu jälleen kerran maailman onnellisimmaksi maaksi . Sitä mukaillen Vaasa on pitäytynyt onnellisen kaupungin brändäyksessä.

– Kyllä Vaasa on niin hieno paikka, että siellä kannattaa olla, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry toteaa.

"Hajuton ja mauton ei saa olla"

Pormestari Peltola on sitä mieltä, että pienempien kuntien on keksittävä luovempia ratkaisuja erottuakseen massasta. Sen takia Puolanka valitsi itseironisen pessimistisen sävyn mainoksiinsa.

– Varmaan kaikki Suomen liki 300 kuntaa voi kertoa, että meillä on täällä puhdasta luontoa ja kauniita maisemia ja mukavia ihmisiä, Peltola toteaa.

Vaasa on rakentamassa brändikuvaansa sen päälle, mihin kaupunki oikeasti tähtää.

– Meillä on tavoite saada Suomen onnellisimman asukkaat, Häyry kertoo.

Kunnan tai kaupungin omien vahvuuksien löytäminen on tärkeää brändityössä. Haastavaa on juuri se, kuinka niillä erottautua massasta, kun käytännössä jokainen paikkakunta Suomessa voi tarjota luontoelämyksiä ja kauniita maisemia.

– Tavallaan se tunnettuus on kaiken a ja o. Et sinä rupea miettimään muuttoa Vaasaan, ellet ole kuullut tai käynyt siellä aiemmin, Häyry toteaa.

Puolankalaisesta pessimismistä on kirjoitettu kansainvälisiä medioita myöten, vaikka alkuun kunnan asukkaat suhtautuivat brändäyssuuntaan varauksella. Peltola kertoo, että asiasta on uutisoitu esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Puolassa ja Turkissa. Näkyvyys on lisännyt paikkakunnalla turismia.