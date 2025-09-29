Poliisi uskoo kuljettajan törmänneen jalankulkijoihin suojatiellä siksi, että auton tuulilasi oli jäässä ja aurinko häikäisi.
Henkilöauton kuljettaja törmäsi mieheen, lapseen ja koiraan suojatiellä Kouvolassa, tiedottaa poliisi.
Viranomaiset saivat onnettomuudesta ilmoituksen kello 9.10. Paikkana oli Kauppamiehentie Valkealassa.
Alkutietojen perusteella autoilija törmäsi suojatiellä mieheen, rattaissa olevaan lapseen ja mukana olleeseen koiraan.
Mies loukkaantui, mutta rattaissa ollut lapsi selvisi ilman fyysisiä vammoja. Molemmat vietiin jatkotutkimuksiin.
Koirakin loukkaantui törmäyksessä ja se vietiin eläinsairaalaan
Tämänhetkisen tiedon perusteella näyttää siltä, että kuljettaja ei nähnyt suojatietä ylittäneitä jalankulkijoita, koska auton tuulilasi oli jäässä ja aurinko häikäisi häntä, poliisi kertoo.
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.
Tiedotteessa muistutetaan, että auton ikkunat pitää aina putsata jäästä ennen kuin lähdetään liikenteeseen.