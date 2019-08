Tubettaja muuttaa vuodeksi Lappiin – perheen elämänmuutoksella elvytetään mielikuvia elämästä maaseudulla: "Olemme Sodankylän kanssa vähän kuin kihloissa"

Ronja menee luokalle, jolla kolmas-, viides- ja kuudesluokkalaiset opiskelevat yhdessä. Kylällä nelosluokkalaisia on sen verran, että vuosikerta on saanut oman luokkansa. Lucia aloittaa esikoulussa.

"Vähän kuin kihloissa"

Tällä viikolla vuodeksi Sodankylään muuttanut Fernández on tehnyt Äidin puheenvuoro -kanavallaan yritysyhteistyötä, mutta kuntamarkkinointi on hänen tapauksessaan kokonaisvaltaisempaa.

Perheen yhdessäoloa

– Jokainen meistä toistelee, asutaanko me täällä oikeasti. Meillä on oma talo, oma piha ja oma sauna, Fernández kuvailee perheen tunnelmia uudesta kodista.

"Me kilpaillaan koko Suomen kuntien kanssa työvoimasta"



– Me kilpaillaan koko Suomen kuntien kanssa työvoimasta. Tällä projektilla voidaan iskostaa ihmisten mieleen, että Sodankylä on rohkea, utelias ja positiivinen kunta, ja joku valitsee tulla tänne, Seppälä sanoo.

Soraäänet kuuluvat asiaan

Kahvimerkkiä on helpompi vaihtaa kuin asuinpaikkaa



Ikävät tunteet kuuluvat asiaan



– Tärkeää on aito kiinnostus kohteeseen. Kun vertaa kuntiin, jotka itse järkkäävät kampanjoita, Sodankylällä on vaikuttajasta lähtöisin oleva idea, eikä markkinointi- ja viestintätoimiston juttu. Tämä on täysin minun kanavalleni konseptoima sarja sekä yhteistyö, ja me olemme Sodankylän kanssa yhdessä mietitty, mitä kunnasta halutaan näyttää.