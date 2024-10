Trumpista kertovassa kohuelokuvassa päähenkilö raiskaa ja käy rasvaimussa – presidenttiehdokkaan kampanjatiimi lyttäsi teoksen

1970-luvun New Yorkissa nuori ja nälkäinen liikemies Donald Trump ( Sebastian Stan ) pyrkii isänsä jalanjäljissä kiinteistömoguliksi, jona hänet sittemmin on opittu tuntemaan.

Valkokankaille Yhdysvalloissa ja meillä Suomessakin tänään 11. lokakuuta saapuva The Apprentice ei kaihda päähahmonsa rumempienkaan puolien esiin tuomista.

Tuulinen tie valkokankaille

Käsittelytapansa vuoksi teoksesta on ehditty jo kohista kuukausia ennen sen teatterilevitystä.

Tutkija: Ei suurta merkitystä vaalien kannalta

– Mutta siinä on myös kohtauksia, jotka heijastuvat häneen kielteisesti ainakin niille katsojille, jotka eivät hänen nykypersoonaansa arvosta, hän sanoo.

Lindén ei pidä elokuvan vaalipäivän läheistä julkaisuajankohtaa tulenarkana, sillä hänen mukaansa useimmilla amerikkalaisilla on Trumpista jo tässä kohtaa valmiiksi mielipide.

– Jos ihminen ei ole vielä muodostanut näissä vaaleissa kahdesta ehdokkaasta mielipidettä, se kertoo, että henkilö ei syystä tai toisesta seuraa politiikkaa. Jolloin on vaikea nähdä, että päätyisi katsomaan tätä elokuvaakaan. Siksi en usko, että tällä on suurta merkitystä vaalien kannalta.

Menneitä vuosikymmeniä kuvaavassa, Trumpin liikemiesuran ympärillä pyörivässä elokuvassa hänen presidenttiyteensä on viittauksia säästeliäästi.

Tutkijan mielestä The Apprenticen voi kuitenkin mieltää poliittiseksi elokuvaksi.

– Tässä on ihan erilainen sävy siksi, että kyse on henkilöstä, joka on juuri nyt ehdolla vaaleissa.