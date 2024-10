Kommentti: Melania Trumpin aborttikanta hätkähdyttää – aito riitasointu vai pelkkää poliittista peliä?

Trumpin pariskunta on näköjään abortista jyrkästi eri mieltä. Presidenttiehdokas Trump on tehnyt kaikkensa vastustaakseen abortin saamista Yhdysvalloissa ja kehaissut olevansa Amerikan historian aborttivastaisin presidentti. Hänen vaimonsa puolestaan vaatii kirjassaan naisille vapaata aborttioikeutta ”ilman hallituksen tai kenenkään muun puuttumista tai painostusta”.

Melania Trump haastaa siis puolisoaan keskeisessä poliittisessa kiistakysymyksessä juuri ennen vaaleja. Ovatko Melanian aborttipuheet pelkkää poliittista pelistrategiaa?

On aivan mahdollista että republikaanien puoluetoimistossa on juonittu linja, joka voisi viedä epäröiviä äänestäjiä Harrisin leiristä Trumpille. Kamala Harrishan on itse aborttioikeuden puolustaja. Melania Trump puolestaan ei ole poliittinen päättäjä, joten hänen puheillaan ei ole Yhdysvaltain aborttilinjalle mitään suoraa vaikutusta. Poliittisesti hän voi kuitenkin pehmentää republikaanien julkikuvaa tässä kansakuntaa repivässä kiistassa.

Donald Trump: "Abortin pitäisi olla naisille rangaistavaa"

Donald Trump on itse muuttanut jyrkästi mieltään parissakymmenessä vuodessa abortin suhteen selkeän myönteisestä jyrkän kielteiseksi. Vielä vuonna 1999 Trump kertoi haastattelussa olevansa aborttioikeuden puolella (pro-choice):

– Olen vahvasti valinnan puolella (pro-choice)… vihaan ajatusta abortista mutta uskon silti valinnanvapauteen, Trump sanoi tuolloin.

Vuonna 2016 linja oli kuitenkin jo avoimen aborttivastainen. Sitäkin on pidetty potentiaalisesti poliittisena pelinä pikemminkin kuin vakaumuksena, Trumpilla kun on vahva intressi puhutella Yhdysvaltain konservatiivien tuntoja. Niin tai näin, tulos ratkaisee: Kun Trumpilta kysyttiin MSNBC:n haastattelussa, pitäisikö abortin olla rangaistavaa, Trump vastasi myönteisesti:

– Vastaukseni on, että siitä pitäisi saada jonkinlainen rangaistus.

– Rangaistus naiselle? haastattelija tarkensi.

– Kyllä, jonkinlainen rangaistus pitää olla, Trump vastasi.

Tämän jälkeen Trumpin kanta on jyrkentynyt entisestään. Presidenttikaudellaan Trump ja hänen hallintonsa rajoittivat merkittävästi aborttipalveluita tarjoavien laitosten kuten Planned Parenthoodin rahoitusta ja toimintamahdollisuuksia. Trump on myös nimittänyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen kolme konservatiivista tuomaria, mikä käytännössä johti perustuslaillisen aborttioikeuden poistamiseen ja antoi osavaltioille mahdollisuuden tehdä asiassa itsenäisiä päätöksiä.

– Olen ylpeä siitä että olen kaikkein abortinvastaisin (pro-life) presidentti Yhdysvaltain historiassa, Trump sanoi vuonna 2023.

Melania Trump: ”Naisen päätös ilman hallituksen väliintuloa”

Melania Trump kertoo kantansa tuoreessa muistelmakirjassaan jonka nimi on ytimekkäästi Melania. Aborttikanta ei todellakaan piiloudu mihinkään sivulauseeseen.

– On välttämätöntä, että naiset saavat itse päättää lapsenhankinnastaan omien vakaumustensa mukaan, ilman hallituksen väliintuloa tai painostusta. Miksi kenelläkään muulla kuin naisella itsellään pitäisi olla valta päättää mitä nainen tekee omalla kehollaan? Naisen perusoikeus yksilönvapauteen ja omaan elämäänsä antaa hänelle oikeuden halutessaan keskeyttää raskaus. Naisen valinnanvapauden rajoittaminen ei-toivotun raskauden keskeyttämiseen on sama asia kuin naisen oman kehonhallinnan kieltäminen. Olen ajatellut näin koko elämäni, Melania kirjoittaa.

Tämä mielipide ei siis jää pätkääkään epäselväksi – vastoin kuin monet muut Melania Trumpin poliittiset kannat. Toinen asia on, miksi hän haluaa tulla asian kanssa julki juuri nyt, muutamia viikkoja ennen kriittisen tärkeitä vaaleja. Yhdysvaltain presidentinvaalien kovassa pelissä harva uskoo sattumiin tai siihen, että avainpelurit tekisivät mitään ilman poliittista motiivia.

Melanian uskotaan viestittelevän vaatteillaan

Melania Trump on valtavasta mediahuomiostaan huolimatta jäänyt suurelle yleisölle varsin mystiseksi hahmoksi. Hän on varonut ilmaisemasta kantojaan kovin suoraan useimmissa poliittisissa kysymyksissä. Sen sijaan hänen on usein uskottu lähettävän sanattomia, ristiriitaisesti tulkittavia viestejä vaatevalinnoillaan.

Melania on puheissaan viitannut usein maahanmuuttajiin empaattisesti, eikä sinänsä ihme – hänhän on maahamuuttaja itsekin. Siksi olikin mielenkiintoista että vieraillessaan kiistellyssä maahanmuuttajalasten säilöönottokeskuksessa vuonna 2018, hän valitsi asukseen 39 dollaria maksaneen takin jonka selässä luki ”I really don´t care, do U?” eli: ”En todellakaan välitä, välitätkö sinä?” Melanian lehdistöpäällikkö vakuutti että kyseessä on ”vain takki” mutta harva uskoi. Kenelle tämä viesti oli pohjimmiltaan suunnattu, sitä onkin vaikea sanoa.

Toinen erikoinen vaateviesti nähtiin vuonna 2016 kun Donald Trump jäi julkisesti kiinni rivosanaisesta ja naisia alentavasta rehentelystään, jonka mukaan hän voi halutessaan kouraista naisia suoraan alapäästä (”grab them by the pussy”). Seuraavassa julkisessa esiintymisessään Melania Trump astui julkisuuteen yllään klassinen pussy bow -nimellä tunnettu rusettiasu. Oliko tämäkin täyttä sattumaa maailman kenties tunnetuimmalle muoti-ikonille, jonka tiedetään suhtautuvan pukeutumiseen ja muotiin intohimoisesti? Tuskin.