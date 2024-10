Yhdysvalloissa osa republikaaneista toivoo Trumpin häviötä: “Harris on loistava vaihtoehto”

Nikki Haleyn tukijat Harrisille?

– Ronald Reaganilla ja Kamala Harrisilla on enemmän yhteistä kuin Trumpilla ja Reaganilla. Reagan ei olisi koskaan puhunut eurooppalaisista liittolaisista tai Natosta, miten Trump heistä puhuu. On kuvottavaa, miten vähän Trump piittaa Ukrainan vapaudesta ja demokratiasta. Hänen (Trumpin) kampanjan viesti ei ole republikaani tai edes konservatiivinen, se on lähes äärioikeistolainen ja se on epäamerikkalaista, Peterson sanoo.

– Kutsumme heitä tuplavihaajiksi. Esivaaleissa he eivät halunneet (Joe) Bidenia eikä Trumpia. Nyt Biden ei ole enää kisassa mukana ja he todennäköisesti vihaavat yhä Trumpia. Uskomme, että on itsestäänselvää, että he valitsevat Harrisin - Harris on loistava vaihtoehto, Peterson sanoo.