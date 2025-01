Tältä näyttää Trumpin hallinto

Senaatin on vielä vahvistettava Trumpin ministeriehdokkaat, mutta kalkkiviikoille yltänyttä ehdokasta ei ole hylätty vuosikymmeniin.

Washingtonissa virkavalansa maanantaina vannoneen presidentti Donald Trumpin hallituskabinetin kokoonpano on vielä enimmäkseen vahvistamatta, sillä presidentin ministeriehdokkaat tarvitsevat senaatin hyväksynnän.

Ehdokkaiden vahvistuskuulemiset kongressin valiokunnissa alkoivat viime viikolla, ja kuulemisten jälkeen ehdokkaat vahvistetaan senaatin yleisessä äänestyksessä.

Mikä yhdistää Trumpin esittämiä ehdokkaita Yhdysvaltain seuraavaksi hallinnoksi?

– Hallitseva teema, joka nousi esiin, kun hän alkoi julkistaa ehdokkaitaan, on hänen antamansa korkea arvo uskollisuudelle, arvioi STT:lle Helsingin yliopiston vieraileva tutkija, yhdysvaltalainen Fulbright-professori Joshua Wilson.

– Tässä on aika selkeätä se, että ei lähdetä hiukkaakaan vastustamaan presidentin linjaa eikä myönnetä vuoden 2020 vaalitappiota, sanoo Turun yliopiston John Morton -keskuksen tutkijatohtori Pekka Kolehmainen.

Vuoden 2020 vaalituloksen kiistäminen republikaanien parissa nousi esiin muun muassa oikeusministeriehdokas Pam Bondin grillauksessa, jossa Bondi väisti kysymykset aiheesta.

Useiden ehdokkaiden ansioluettelot ovat laihanlaisia. Näyttääkin siltä, että uskollisuus Trumpille on ollut kabinetin ainoa pätevyysvaatimus.

– Kun on presidentti, joka tekee valinnat tuolla periaatteella, ja republikaanijohtoinen senaatti, joka on vahvasti Trumpin taskussa, niin sinne pääsee aika pienilläkin näytöillä, Kolehmainen sanoo.

Kulttuurisoturien kaarti

Yksi esimerkki ehdokkaasta, jolla ei ole virkaan liittyviä ansioita, on opetusministeriksi tyrkyllä oleva Linda McMahon.

Hän teki uransa showpainiyhtiö WWE:n johdossa aviomiehensä Vince McMahonin rinnalla. Poliitikkona hänet tunnetaan lähinnä hävityistä senaattorivaaleista ja vähäpätöisestä virasta Trumpin ensimmäisessä hallinnossa.

McMahonit ovat kuitenkin vanhastaan Trumpin ystäviä ja uskollisia liittolaisia sekä taustaltaan Trumpin kaltaisia mediapersoonia. McMahon voi myös toimia ministeriössä moukarin lailla.

– Opetusministeriön poistaminen on ollut Trumpin yksi näistä vaalikauden ambitioista, Kolehmainen sanoo.

Trumpin valinnat kuvastavat Kolehmaisen mukaan laitakonservatiivien halua kitkeä Yhdysvaltain hallinnosta sinne heidän mielestään pesiytynyt progressiivinen ja vasemmistolainen ajattelu.

– Yhdysvaltalaiseen hallintoon on pesiytynyt jokin heille vihamielinen, vaarallinen aate, jota he ovat nyt tulossa poistamaan. Se on ajatus, joka yhdistää monia näitä Trumpin valintoja, Kolehmainen sanoo.

Trumpin ehdokkaat lietsovat kulttuurisodan liekkejä. Monet heistä ovat kuulemisissaan luvanneet taistella "woke-ajattelua" vastaan maan hallinnossa.

– On yleinen ajatus jonkinlaisesta yhdysvaltaisen kulttuurin ja instituutioiden nynnyyntymisestä ja woken kaikenkattavuudesta, Kolehmainen sanoo.

Julkisuudessa vähemmälle huomiolle jääneistä ehdokkaista tutkijat nostavat esiin hallinnon budjettipäälliköksi esitetyn Russell Voughtin, joka työskenteli tehtävässä myös Trumpin ensimmäisellä kaudella.

Matalan profiilin virka on Joshua Wilsonin mukaan erittäin vaikutusvaltainen pesti presidentinhallinnon julkisivun takana.

Voughtia Wilson luonnehtii kovaksi konservatiivivaikuttajaksi, jolla on institutionaalista tietämystä, verkostoja ja kova tahto paisuttaa presidentti Trumpin valtaa ja kutistaa liittovaltion rakenteita.

Mediahahmojen hallitus

Mediasta tutut naamat näkyvät muutenkin Trumpin kabinetissa. Heihin kuuluu viikkoa ennen Trumpin virkaanastujaisia vahvistuskuulemiseen saapunut puolustusministeriehdokas Pete Hegseth, joka vannoi tuovansa "soturikulttuurin" takaisin Pentagoniin.

– Hän on yksi näistä hahmoista, joilla ei juuri ole ansioita ministeriön johtoon. Hän ei ole johtanut mitään suurta virastoa tai organisaatiota ennen. Hän on ollut asevoimissa, mutta kuuluiko hän johtoportaaseen? Ei oikeastaan. Mikä hänen taustansa on? No, Fox News ja Trumpin retoriikan toistaminen, Wilson sanoo.

Trumpin valintoja näyttävät tutkijoiden mukaan ohjaavan hänen henkilökohtaiset mieltymyksensä, kuten se, kenet hän on sattunut näkemään televisiossa.

– Sehän oli aika pitkälti hänen edellisen virkakautensa aikana havaittu dynamiikka, että hän katsoi televisiota, erityisesti Fox Newsia, ja sitten hänen tviittinsä tai päätöksensä kumpusivat sieltä, Kolehmainen sanoo.

Alkoholiongelmasta ja naisvihamielisyydestä arvostellun televisioankkuri Hegsethin valinta oli etukäteen yksi kiistanalaisimmista. Trump näyttää kuitenkin saavan tahtonsa läpi.

Kiistanalaisiin ehdokkaisiin kuuluu myös liittovaltion poliisin FBI:n johtajaksi ehdotettu Kash Patel, joka on Trumpin edellisen hallinnon työntekijöitä ja profiloitunut julkisuudessa FBI:n kärkkäänä kriitikkona.

Patel on saarnannut "syvän valtion" vastaisesta kamppailusta ja oikeuslaitoksen puhdistamisesta, kertoo CNN.

Patelin nimityksen on pelätty kielivän siitä, että Trump haluaa käyttää oikeusjärjestelmää ja lainvalvontaelimiä poliittisten vastustajiensa vainoamiseen.

Kaatuminen senaatissa harvinaista

Yhdysvalloissa on perin harvinaista, että presidentiksi valitun esittämiä kabinettiehdokkaita hylättäisiin senaatin äänestyksessä. Viimeksi näin tapahtui vuonna 1989 George H. W. Bushin puolustusministeriehdokkaalle John Towersille.

Paljon tyypillisempää on, että kiistanalainen ehdokas luopuu leikistä ennen kuin prosessi etenee kalkkiviivoille, kuten kävi Trumpin oikeusministeriksi alun perin ehdottamalle Matt Gaetzille. Oikeusministeriehdokkaaksi Gaetzin tilalle nousi Trumpin asianajajana toiminut Pam Bondi.

Jos historiallinen trendi rikkoutuisi ja senaatti päättäisikin hylätä jonkun ehdokkaista ensimmäistä kertaa liki 40 vuoteen, kohteena voisi olla terveysministeriksi esitetty Robert F. Kennedy jr., jonka ehdokkuus on nostattanut vastalauseiden myrskyn.

– RFK:n koko poliittinen persoonallisuus Kennedy-sukunimen ohella perustuu rokotteiden vastustamiseen, tartuntatautien tutkimuksen vastustamiseen ja sen sellaiseen, Wilson sanoo.

– Olen kallistumassa siihen, että hän vain lipuu lävitse tulevina viikkoina, kun hän ei ole tähän mennessä sieltä karsiutunut, arvioi STT:lle Turun yliopiston John Morton -keskuksen tutkijatohtori Pekka Kolehmainen.

Wilson arvelee, ettei Trump kuitenkaan menetä kasvojaan, jos republikaanit päättävätkin torjua Kennedyn ehdokkuuden.

– Kennedy valittiin poliittisena vastapalveluksena. Hän luopui (presidenttiehdokkuudestaan) ja antoi tukensa Trumpille. Vaihtokaupassa Trump on jo tehnyt osansa nimittämällä hänet ehdokkaaksi.

Kennedyn ehdokkuus on herättänyt kapinamielialaa alalla. Noin 20 000 yhdysvaltalaista lääkäriä on allekirjoittanut avoimen kirjeen, jossa senaattia kehotetaan torjumaan nimitys.

– Tämä nimitys on läimäys jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen kasvoille. Amerikkalaiset ansaitsevat parempaa, kirjeessä sanotaan.

Nato ja Venäjä jakavat mielipiteitä

Yhdysvaltain liittolaismaille Euroopassa pientä helpotusta voi tuottaa se, että Trumpin hallinnon ulkoministeri on hyvinkin perinteinen ja Nato-myönteinen pitkän linjan republikaanipoliitikko Marco Rubio.

Senaatti vahvisti Rubion nimityksen pian Trumpin astuttua virkaansa.

– Republikaanipuolue on pitkään panostanut vahvaan kansalliseen turvallisuuteen, Natoon ja Venäjän vastustamiseen. Odotan Rubion tuovan pöytään sitä ajattelua. Kysymys vain kuuluu, kuinka paljon? Wilson pohtii.

Länsiliittolaisille huolestuttavampi ehdokasvalinta on maan korkeimmaksi tiedustelujohtajaksi esitetty Tulsi Gabbard, joka on useaan otteeseen toistanut Kremlin propagandan argumentteja Ukrainan sodasta ja Natosta.

– Uskoisin republikaanipuolueen luottavan tässä asiassa Trumpiin ja vahvistavan (nimityksen). Mutta Suomen näkökulmasta tämä on todella huolestuttava valinta juuri näistä syistä, Wilson sanoo.

Venäjä-kysymys jakaa nykyisin republikaanipuoluetta sukupolvien mukaan, tutkija kertoo.

Kylmän sodan yhä muistavat vanhan polven republikaanit ovat yhä jyrkän Venäjä-vastaisia ja Nato-myönteisiä, mutta Trumpin uuden polven konservatiiveissa suhtautuminen on vaihtelevampaa.

Kristillinen nationalismi, populismi ja Piilaakso

Trumpin koalitiossa on kolme ideologista leiriä: MAGA-populistit, kristityt nationalistit ja Piilaakson teknologia-alan oikeisto, jota edustaa miljardööri Elon Musk.

– Pete Hegsethin kristityn nationalistin taustoista on puhuttu, ja siellä on muitakin tältä puolelta kohoavia äärimmäisemmän kristillisen nationalismin kannattajia. He näkevät USA:n kristillisenä valtiona, jonka lainsäädännön ja hallinnon pitäisi noudatella kristillistä moraalia, Kolehmainen sanoo.

Elon Musk on osoittanut, että valtaa Trumpin hallinnossa voi käyttää myös virallisten kabinettipaikkojen ulkopuolelta. Muskin on määrä johtaa uutta tehokkaan hallinnon toimielintä (Doge), jonka on määrä leikata liittovaltion budjettia.

Muskin rinnalle Dogen johtotehtäviin kaavailtu yrittäjä Vivek Ramaswamy ei otakaan tehtävää vastaan, vaan keskittyy Ohion osavaltion kuvernöörikisaan, kertoi uutiskanava CNN virkaanastujaisten jälkeen.

Musk käyttää vaikutusvaltaansa omistamallaan X-viestialustalla. Tutkija Wilsonin mukaan on vaikea arvioida, kuinka pitkään Muskin korkea asema Trumpin hallinnossa säilyy.

– Elon Musk on iso persoonallisuus, ja Trump on iso persoonallisuus. Ajan kuluessa tulee tilanteita, jotka voivat synnyttää jännitteitä. (Trumpin) ensimmäisessä hallinnossa oli paljon vaihtuvuutta, ja monet Trumpia lähellä olleet pakotettiin myöhemmin ulos. En yllättyisi, jos Trumpin ja Muskin välillä puhkeaisi tällainen konflikti.

Musk ei ole hallinnon ainoa superrikas. Mukana on kaikkiaan toistakymmentä miljardööriä, kertoi ABC News.