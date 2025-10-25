Israel on viime vuosina kiihdyttänyt entisestään siirtokuntapolitiikkaansa, jota väitöskirjatutkija Bruno Jäntti vertaa Ku Klux Klaniin.

Lokakuussa Länsirannalla alkaa oliivien sadonkorjuu. Samalla se merkitsee kasvavaa epävarmuutta ja jopa taistelua elämästä ja kuolemasta.

Jopa satavuotisia puita revitään juurineen, viljelijöiden pääsy mailleen estetään ja viljelijöiden kimppuun hyökätään. YK:n paikallisten raporttien mukaan israelilaiset siirtokuntalaiset tekevät kaikkensa vaikeuttaakseen oliivinviljelijöiden työtä.

Oliivinviljely on palestiinalaisalueilla talouden kulmakivi ja oliivi yksi palestiinalaisten vastarinnan symboleista.

Juuri siksi siirtokuntalaiset ovat ottaneet oliiviviljelmät tähtäimeensä.

– Puiden tuhoamisella pyritään karkottamaan palestiinalaisia. Kyse ei ole vain puista, vaan siitä, että tuhotaan lukuisten palestiinalaisyhteisöjen elinkeino ja elintapa heidän maillaan, Israelin laittomasti miehittämällä Länsirannalla, kertoo Länsirannalla työskennellyt Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Bruno Jäntti STT:lle.

Jäntti alleviivaa, että siirtokuntalaisten väkivallasta raportoidaan Länsirannalla ympäri vuoden, mutta sadonkorjuun aikaan tilastoissa näkyy selvä piikki.

Oliivinviljely on Länsirannan palestiinalaisille elinehto.AOP

Tutkijan mukaan väkivallan ja vainon tarkoituksena on laajentaa siirtokuntia pikku hiljaa.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967. Viime kesänä Kansainvälinen tuomioistuin ICJ linjasi, että Israelin miehitys on kokonaisuudessaan laiton.

Lausunnon nojalla Israelilla on oikeudellinen velvollisuus lopettaa miehitys ja korvata miehityksestä aiheutuneet vahingot.

Sen sijasta Israel on viime vuosina ennestään kiihdyttänyt siirtokuntapolitiikkaansa. Samalla väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet jyrkästi, erityisesti Hamasin toissa vuoden iskujen jälkeen.

YK:n mukaan noin tuhat palestiinalaista on tapettu Länsirannalla iskujen jälkeen. Uhreista joka viides oli lapsi.

Väkivalta järjestelmällistä

Jäntti kuvailee palestiinalaisten tilannetta Länsirannalla painajaismaiseksi.

– YK:n hätäaputoimisto OCHA on todennut Israelin rakentaneen Länsirannalle noin 850 liikkumisestettä, mukaan lukien satoja Israelin armeijan tarkistuspisteitä, satoja pääsyportteja, yli sata tiesulkua ja yli sata maamuuria tai kaivantoestettä.

Jäntin mukaan siirtokuntapolitiikka on Israelin valtiollisen politiikan ja viranomaisten sekä ei-valtiollisten toimijoiden, äärioikeistolaisten ja fundamentalististen siirtokuntayhteisöjen ja organisaatioiden toiminnan fuusio.

Siirtokuntalaisten harjoittama väkivalta on järjestelmällistä ja täysin avointa.

Etnistä puhdistamista, sanoo Jäntti.

– Siirtokuntalaiset pahoinpitelevät, lynkkaavat, tappavat ja häiriköivät palestiinalaisia, hän luettelee.

Hän vertaa siirtokuntalaisten poliittisen toiminnan kokonaisuutta Ku Klux Klaniin.

– Tyypillisesti tilanne menee niin, että siirtokuntalaiset hyökkäävät palestiinalaisia vastaan Länsirannalla. Sitten tulee Israelin asevoimat ja pidättää palestiinalaisia.

Hänen mukaansa siirtokuntalaisille itselleen koituu vain harvoin rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Suunnitelma sivuuttaa itsemääräämisoikeuden

Lokakuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sopivat 20-kohtaisesta Gaza-suunnitelmasta, jonka myös Hamas allekirjoitti.

Toteutuessaan suunnitelma ajaisi Länsirannan palestiinalaiset vielä nykyistäkin ahtaammalle, uskoo Jäntti. Suunnitelma sivuuttaa palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden käytännössä kokonaan. Siinä ei viitata kertaakaan siirtokuntalaisiin, siirtokuntiin tai miehitykseen.

Pahimmillaan suunnitelman toteuttaminen saattaisi johtaa kansainvälisen oikeuden vastaiseen miehitettyjen alueiden liittämiseen Israeliin.

Israelissa tällaiselle politiikalle on Jäntin mukaan vahva tuki. Viime vuonna Israelin parlamentti eli knesset äänesti ylivoimaisesti palestiinalaisvaltion perustamista vastaan.

"EU elää mielikuvitusmaailmassa"

Jos joku voi vielä vaikuttaa Länsirannan – ja koko Palestiinan – tilanteeseen, se on EU, sanoo Jäntti.

Virallisesti EU kannattaa kahden valtion ratkaisua ja tuomitsee siirtokuntapolitiikan. EU on silti edelleen Israelin suurin kauppakumppani. Lisäksi se on käynyt miljardeilla euroilla kauppaa laittomien siirtokuntien kanssa, mikä vahvistaa Jäntin mukaan suoraan siirtokuntien elinvoimaisuutta Israelissa.

– EU:n viralliset kannat ja lehdistötiedotteet ovat jämähtäneet elämään mielikuvitusmaailmassa.

Jäntin mukaan EU voisi muun muassa jäädyttää Israelin kanssa solmimansa assosiaatiosopimuksen ja asettaa Israelille pakotteita.

EU-komissio on esittänytkin sopimuksen kaupankäyntiä koskevien osien jäädyttämistä. Esitys on tosin vielä hyväksyttävä jäsenmaissa, missä se saattaa kaatua muun muassa Saksan ja Unkarin vastustukseen. Kaupankäynnin lopettamista siirtokuntien kanssa komissio ei esittänyt.

Jäntin mukaan kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että Gaza-sopimuksen myötä EU saattaa pyrkiä siirtymään näennäisestä siirtokuntapolitiikan vastustamisesta kannattamaan vaihtoehtoa, joka antaa hyväksyntänsä Israelin laajentumiselle.

– Jos EU todella asettuu Trumpin suunnitelman taakse, on se ehdottomasti suuri erävoitto Israelin laittomille, ideologisille siirtokuntalaisille, Jäntti sanoo.