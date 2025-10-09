Suomalaistutkijan mukaan Donald Trumpin rauhansuunnitelma ei tuo rauhaa Israeliin ja Palestiinaan. Hyvää tilanteessa on hänen mielestään tappamisen taukoaminen ainakin hetkeksi.

Israelin pääministeri ja Hamas ovat hyväksyneet Yhdysvalain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen.



Siihen kuuluva tulitauko ei kuitenkaan ole vielä astunut voimaan, vaan Israelin hallitus pohtii vielä suunnitelman hyväksymisestä.

Suunnitelman ensiaskeleiden mukaan vuorokauden sisällä tulitauon alkamisesta Israel ryhtyy vetämään joukkonsa osasta Gazaa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Hamasin on vapautettava 20 elossa olevaa panttivankia maanantaina tai tiistaina.



Israel taas vapauttaisi pari tuhatta vankia, mukana olisi ilmeisesti naisia, lapsia ja palestiinalaisille tärkeitä poliittisia ihmisiä.

Israel laati ja Trumpin hallinnon hyväksyi

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Bruno Jäntti pitää positiivisena sitä, että Hamas vapauttaa panttivangit ja Israel palestiinalaisia vankeja.

– Ennen muuta on hyvä, että on mahdollisuus siihen, että Israelin toteuttama kansanmurha päättyy tai ainakin pysähtyy toviksi, Jäntti kommentoi MTV:n Seitsemän uutisissa.

Hänen mukaansa Trumpin suunnitelma ei kuitenkaan millään tavalla taivu rauhansuunnitelmaksi.

– Tämä on pikemminkin aneksaatiosuunnitelma.

Aneksaatio tarkoittaa alueen liittämistä valtion alueeseen yksipuolisella päätöksellä, usein ilman laillista tai kansainvälisesti tunnustettua hyväksyntää.

– Trumpin suunnitelmassa ei sanota mitään siirtokunnista tai miehityksestä, ja tällä hetkellä Länsirannasta melkein puolet on Israelin siirtokuntien suorassa hallinnassa.

– Israel-Palestiina on itsemääräämiskonflikti, ja ainoa tapa ratkaista se on, että Israelin juutalaisten itsemääräämisoikeus toteutuu myös jatkossa ja että palestiinalaisten itsemääräämisoikeus ensimmäistä kertaa toteutuu.

Jäntin mukaan tärkein ongelma on se, että Israelin pääministeri, hallitus ja parlamentti vastustavat palestiinalaisvaltion perustamista ja Israelin lainsäädäntö kieltää sen, että palestiinalaisilla olisi edes periaatteessa itsemääräämisoikeus.



Jäntti uskoo, että Israelin hyväksyy suunnitelman.

– Se on Israelin laatima ja Trumpin hallinnon hyväksymä suunnitelma, hän sanoo.

Paluu vanhaan edessä

Jäntin mukaan tämän jälkeen palataan tilanteeseen, jossa oltiin ennen Hamasin verilöylyä kaksi vuotta sitten.

– Eli palataan jonkinlaiseen Gazan saartoon ja Israelin alueellinen laajentuminen Länsirannalla jatkuu.

– On hyvä muistaa, että noin 16 kertaa Gazan kokoisella Länsirannalla asuu yli kolme miljoonaa palestiinalaista ja Gazassa noin kaksi miljoonaa.

– Näyttää siltä, että Trumpin hallinto on nimenomaan antanut hiljaisen hyväksyntänsä Länsirannan kolonisoimiselle. Se estää kategorisesti oikeudenmukaisen rauhan lujittamisen Israel-Palestiinassa.