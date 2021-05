Odotettu tulitauko Israelin ja Hamasin välillä astui voimaan yöllä – vajaan parin viikon aikana on kuollut yli 240 ihmistä

Tulitaukosopimuksesta uutisoitiin myöhään torstaina. Vielä ei tiedetä, pitääkö tulitauko, kertoo muun muassa Times of Israel -lehti.

Medioiden mukaan tulitauon alkaminen toi juhlijoita Gazan kaduille. Egyptin välittämän tulitauon on määrä olla molemminpuolinen ja ehdoton.

11 päivää kestäneissä väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 230 palestiinalaista ja ainakin 12 israelilaista.

Palestiinalaisviranomaisten mukaan kuolleista noin 65 on lapsia. Haavoittuneita on yli 1600. Lisäksi noin 72 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan.