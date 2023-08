Trumpin pidätyskuvan ympärillä käy villi odottelu – "Tulee suositumpi kuin Mona Lisasta"

Donald Trump tekee torstaina historiaa ensimmäisenä Yhdysvaltain entisenä presidenttinä, joka joutuu poseeraamaan pidätyskuvassa, kun hän saapuu Atlantan vankilaan vastaamaan rikossyytteisiin. Niiden mukaan Trump on yrittänyt kumota vuoden 2020 vaalitappionsa Georgiassa.

Maailman tunnistettavimpiin ihmisiin lukeutuva Trump ei ole joutunut valokuvaan kolmessa muussa tapauksessa. Väärennettyjä naamakuvia on kierrätetty verkossa sen jälkeen, kun häntä vastaan nostettiin ensimmäisen kerran syyte Manhattanilla maaliskuussa syytteistä, jotka koskevat pornotähdelle ennen vuoden 2016 vaaleja maksettuja salarahoja.

Osa hänen kanssasyytetyistään on jo pidätetty. Rudolph Giuliani, New Yorkin entinen pormestari, oli mukikuvassaan kivikasvoinen, kun taas asianajaja Jenna Ellis hymyili. Kaikkien 19 syytetyn on antauduttava perjantaihin mennessä.