Zelenskyi ja Trump tapaavat YK:n yleiskokouksessa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensi viikolla. Presidentit tapaavat YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.

Zelenskyin tänään julkaistuissa kommenteissa hän sanoo keskustelevansa Trumpin kanssa muun muassa Ukrainan turvatakuista ja Venäjän vastaisista pakotteista.

Myös Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerien Sergei Lavrovin ja Marco Rubion on määrä tavata YK:n kokouksen aikana.

Lue myös: Trumpin mielenliikkeet kummastuttavat Ukrainassa