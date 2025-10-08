Trump valtuutti viikonloppuna satojen kansalliskaartilaisten lähettämisen Chicagoon, mikä sai Illinois'n viranomaiset nostamaan kanteen liittovaltiota vastaan.

Yhdysvalloissa noin 200 Texasin kansalliskaartin sotilasta on saapunut Illinois'n osavaltioon. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön sisäinen virkamieslähde.

Lähteen mukaan kansalliskaartilaisten lähettäminen on osa tehtävää, jonka tarkoituksena on suojella liittovaltion toimintoja, henkilöstöä ja omaisuutta. Kaartilaiset on määrätty palvelukseen alustavasti 60 päiväksi.

– Texasin kansalliskaartin eliittijoukot ovat maassa ja valmiina toimimaan, Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott kirjoitti viestipalvelu X:ssä tiistaina paikallista aikaa.

Muun muassa uutiskanava CNN kertoo, että osa sotilaista on saapunut Chicagon ulkopuolella sijaitsevaan sotilaskohteeseen eikä heidän odoteta aloittavan operaatioita kaupungissa toistaiseksi.

Kuvernööri Pritzker: Vallankahmintaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump valtuutti viikonloppuna 700 kansalliskaartin sotilaan lähettämisen Illinois'ssa sijaitsevaan Chicagoon, mikä sai osavaltion viranomaiset nostamaan kanteen liittovaltiota vastaan.

Viranomaiset syyttävät Trumpin käyttävän liittovaltion joukkoja poliittisten vihollistensa rankaisemiseen.

– Amerikkalaisten, asuinpaikastaan riippumatta, ei pitäisi joutua elämään Yhdysvaltain asevoimien miehityksen uhan alla. Etenkään vain siitä syystä, että heidän kaupunkinsa tai osavaltionsa johto on menettänyt presidentin suosion, Illinois'n oikeusministeri ja Chicagoa edustavat asianajajat sanoivat.

Illinois'ssa liittovaltion tuomari ei maanantaina suostunut välittömästi estämään kansalliskaartin lähettämistä Chicagoon. Sen sijaan hän määräsi asiasta kuulemisen torstaiksi.

Illinois'n demokraattikuvernööri J. B. Pritzker on torjunut jyrkästi kaikki aikeet liittovaltion sotilaiden lähettämistä osavaltioon.

– Käytämme kaikkia käytössämme olevia keinoja pysäyttääksemme tämän vallankahminnan, koska sotilasjoukkoja ei pitäisi käyttää amerikkalaisia yhteisöjä vastaan, Pritzker sanoi maanantaina X:ssä.

Illinois'n kanteelle tukea Kaliforniasta

Tiistaina Kalifornian osavaltion ja demokraattikuvernööri Gavin Newsomin asianajajat jättivät Illinois'n ja Chicagon nostamaa kannetta tukevan lausunnon, kertoi muun muassa CNN.

Lausunnossa viitataan siihen, kuinka Trump lähetti aiemmin tänä vuonna sotilaita Kaliforniassa sijaitsevaan Los Angelesiin.

– Sen sijaan, että sotilasjoukkojen läsnäolo Los Angelesin kaduilla olisi tukahduttanut levottomuudet, se vain lietsoi mielenosoituksia entisestään, lausunnossa sanottiin.

Yhdysvaltain sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Kristi Noem on puolustanut suunnitelmaa lähettää joukkoja Chicagoon muun muassa väittämällä, että Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin kaupunki on ”sotavyöhyke”.

Trump on pyrkinyt lähettämään kansalliskaartin sotilaita demokraattijohtoisiin osavaltioihin tai kaupunkeihin, joita presidentti on kuvaillut turvattomiksi.