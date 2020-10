Trumpin kritisoijat vaiennetaan republikaanien riveissä lähes kokonaan – asiantuntijan karu arvio: "He pelkäävät, mitä heille itselleen käy"

Jos joku on niin tehnyt, edessä on ollut vääjäämättä vaalitappio.

– Hyvin harva republikaani sanoo julki mitään kriittistä Trumpista, koska he pelkäävät sitä mitä heille itselleen käy, sanoo amerikkalaiseen konservatismiin perehtynyt dosentti Markku Ruotsila Helsingin yliopistosta.

– Uskon että siellä on aitoa vastarintaa Trumpia kohtaan enemmän kuin mitä on nyt uskallettu näyttää. Varmasti sieltä nousee kaikenlaista vastustusta, jos Trump häviää.

Lincoln Project mätkii presidenttiä

Kun virallinen puoluekoneisto on pysynyt vankkumatta Trumpin takana, on vastustus Trumpia kohtaan purkautunut erilaisten kapinaliikkeiden kautta.

Paljon julkisuutta on saanut Lincoln Project, Trumpia vastustavien republikaanien yhteenliittymä, joka tuottaa jatkuvalla syötöllä presidenttiä kritisoivia räväköitä mainoksia. Ryhmän perustajat ovat pitkäaikaisia republikaanipuolueen kampanjapelureita ja konsultteja, jotka nyt käyvät Trumpia vastaan samoilla aseilla, joilla ovat vuosien ajan kellistäneet demokraatteja.

Yksi heistä on Rick Wilson, jolla on tapana sanoa, että "demokraatit yrittävät voittaa asiakeskustelun, minä yritän voittaa vaalit." Lincoln Projectin mainoksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi Trumpin jatkuvaan valehteluun, äärioikeiston kanssa flirttailuun ja koronapandemian heikkoon hoitamiseen.