– Vasemmisto on valmis tekemään mitä tahansa kääntääkseen huomiomme pois Hunterin rikoksista; He istuvat tuhoutuneen piensukellusveneen tietojen päällä neljä päivää maailman etsiessä sitä tuskastuneena. He yrittävät (vallan-) kaappausta Venäjällä Putinin syrjäyttämiseksi. Mitä tahansa viedäkseen huomiomme pois Bidenin perheen rikoksista, Trumpin tukija ja muslimien vastaisen ACT for America -ryhmän perustaja Brigitte Gabriel tviittasi lauantaina viitaten samalla viime viikolla valtavan mediahuomion saaneen Titan-piensukellusaluksen etsintöihin .

– Haluan sanoa, miten ylpeä olen seuraajistani, jotka huomasivat Venäjän ”kaappauksen” olleen vain savuverho, jolla pyrittiin kääntämään huomiomme pois Joe ja Hunter Bidenin rikoksista. Aina, kun he tekevät niin, emme aio välittää, vaan jatkamme keskustelua aiheesta, josta he eivät halua puhua, Patterson tilittää.

"Typerintä" mitä on kuultu

– Se sonnan taso, mitä tämä Venäjä-uutisointi on aiheuttanut MAGA-maailmassa, on käytännössä Defcon 1 -tason puolustustila. Nähtävästi Hunter Bidenin verorikkeet on tarpeeksi suuri syy Joe Bidenille orkestroida salaa kolmatta maailmansotaa tai jotain. Tämä kaikki on pelottavinta mutta myös typerintä mielenvikaisuutta mitä tulet koskaan lukemaan, muiden muassa The Washington Postille ja The Guardianille kirjoittanut toimittaja Seth Abramsontviittasi vastineeksi keskusteluun.