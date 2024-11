Suomalainen Markku Tikka kannattaa ja puolustaa intohimoisesti Trumpia: "Maailman upein ihminen"

Markku Tikan näkemykset Yhdysvaltojen politiikasta ja presidenttiehdokas Donald Trumpista voivat olla Suomessa vähemmistössä, mutta Yhdysvalloissa hänen ajatusmaailmansa jakavia on miljoonia.

Taustalla on suomalaisten huoli siitä, että Trumpin valinta voisi heikentää maailman vakautta ja Suomen turvallisuustilannetta. Markku Tikan mukaan monet suomalaiset eivät tunne Trumpia ja näe hänen hyviä puoliaan.

Tikka on yksi Donald Trump Supporters Finland -Facebook-ryhmän perustajista. Hänen mielestään Trump on kautta aikain paras Yhdysvaltain presidentti.

Salaliittoteorioihin uskoo moni

Tikan puheissa toistuu termi "deep state", eli syvä valtio tai varjovaltio. Kyseessä on salaliittoteoria, jonka mukaan maata todellisuudessa hallitseva eliitti pyrkii lahjomaan poliitikot ja ajamaan omaa agendaansa.

Salaliittoteoriaan uskovat erityisesti QAnon-liikkeen seuraajat, joiden joukossa se on saanut entistä mielikuvituksellisempia piirteitä pedofiliasta ihmissyöntiin.

Ennen vaaleja on levinnyt myös salaliittoteorioita, joiden mukaan Kamala Harris maksaisi äänestäjille. Myös hänen syntyperänsä on kyseenalaistettu Barack Obaman tavoin.

Markku Tikalle deep state on totisinta totta, eikä hän ole ainoa. Hänen mukaansa demokraattisen puolueen takana on salaliittoteorian mukaisesti eliitti, joka lahjoo poliitikkoja ja omistaa median.

– Republikaaneja ei voi lahjoa yhtä helposti. Trump on lahjomaton, rehellinen, ihmisläheinen ja haluaa amerikkalaisten parasta, Tikka väittää.

Tikka on sitä mieltä, että Kamala Harris on yksi eliitin lahjomista poliitikoista. Kysyttäessä perusteluja hän toteaa, että eliitti haluaa Harrisin valtaan, jotta tämä voi toteuttaa eliitin tavoitteita.

Usko demokratiaan horjuu

Eri näkemys kannatuksesta

Kannatusmittausten mukaan Harris johtaa Trumpia niukasti. Esimerkiksi The New York Times -lehden mukaan kansallisten kannatusmittausten keskiarvossa Harrisin kannatus on 49 prosenttia ja Trumpin 48 prosenttia.