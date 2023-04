Yhdysvallat: Brasilia toistelee Venäjän ja Kiinan propagandaa Ukrainasta – brasilialaisministeri torjuu kritiikin – MTV seuraa sotaa

Brasilia on torjunut yhdysvaltalaiskritiikin. Brasilian ulkoministeri Mauro Vieira sanoi, ettei hän tiedä, miten Kirby on päätynyt johtopäätökseensä, mutta hän ei ole asiasta lainkaan samaa mieltä.

Lula on ehdottanut, että tulisi koota joukko Venäjän ja Ukrainan sotaan liittymättömiä valtioita rakentamaan rauhaa konfliktin keskellä. Hän on myös vaatinut, että maiden tulisi lopettaa aseiden toimittaminen sodan osapuolille.

Venäjän puolustusministeriö pyrkii todennäköisesti työskentelemään entistä läheisemmin Wagner-palkkasotilasyhtiön kanssa saadakseen viimein haltuunsa Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).