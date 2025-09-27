Taloudellisessa ahdingossa olevaa palestiinalaishallintoa tukemaan perustettiin 12 maan koalitio.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo tukevansa kaikkia sopimuksia, jotka tähtäävät aselepoon Gazassa.

Pezeshkian kommentoi asiaa perjantaina toimittajille YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

– Mikä tahansa sopimus, joka voi lopettaa tämän tragedian ja joka voi pelastaa ihmishenkiä sekä estää naisia ja lapsia näkemästä nälkää, me tuemme sitä täysin rinnoin, Pezeshkian sanoi.

Aiemmin perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut uskovansa, että aseleposopimus on tehty.

Tätä ennen Trump oli jo sanonut torstaina, että sopimus aselevosta Gazassa on melko lähellä. Trump kertoi tuolloin keskustelleensa asiasta Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja muiden Lähi-idän maiden johtajien kanssa.

Kuva otettu 17.syyskuuta Israelin ja Gazan rajalta.AFP / Lehtikuva

Toistasataa miljoonaa palestiinalaishallinnolle

Kaksitoista maata ilmoitti perjantaina uudesta koalitiosta, jonka tarkoituksena on tukea taloudellisessa ahdingossa olevaa palestiinalaishallintoa.

Yhteenliittymässä ovat mukana muun muassa Britannia, Ranska, Espanja, Tanska, Islanti, Norja ja Saudi-Arabia.

Ryhmän tarkoituksena on vakauttaa hallintoelimen talous, säilyttää sen toimintakyky sekä ylläpitää turvallisuutta, Espanjan ulkoministeriö kertoi lausunnossa.

Palestiinalaishallinnon pääministerin Mohammad Mustafan kanslian mukaan koalitio on luvannut ainakin 170 miljoonaa dollaria hallinnon rahoittamiseen.

Israel kerää verotuloja palestiinalaishallinnon puolesta. Neljä kuukautta sitten Israelin äärioikeistolainen valtiovarainministeri Bezalel Smotrich kuitenkin keskeytti kaikki maksut palestiinalaishallinnolle.

Smotrich sanoi ajavansa palestiinalaishallinnon kaatamista "taloudellisen kuristamisen" avulla tavoitteenaan estää Palestiinan valtion perustaminen.