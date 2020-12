Trumpin hallinnossa käy jälleen ovi – Valkoisen talon viestintäjohtaja jättää tehtävänsä

Lehden mukaan Farah keskittyi edellisten kuukausien aikana pitkälti koronapandemiaan ja toimi uutiskanava CNN:n mukaan muun muassa koronaryhmän viestintäedustajana. Hän on toiminut myös varapresidentti Mike Pencen ja maan puolustusministeriön edustajana.

Irtisanoutunut viestintäjohtaja on pitänyt matalaa profiilia marraskuun alun vaalien jälkimainingeissa. Hänen asenteensa on ollut hyvin erilainen kuin vaikkapa Valkoisen talon tiedottajan Kayleigh McEnanyn, joka on osaltaan vahvistanut Trumpin perättömiä väitteitä vaalivilpistä ja peukaloiduista vaaleista.