Trumpin arvaamattomuus huolestuttaa suomalaissiskoksia – Yhdysvalloissa asuvat Anna ja Laura ovat jopa varautuneet palaamaan Suomeen

– Bidenin valinnasta seuraavaksi presidentiksi tuli kupliva ilon tunne, joka kyllä pikkuisen on hälventynyt viime päivien aikana. Jännittää kovasti, mitä tästä vielä tulee. Mietin jo ennen vaaleja, tuleeko vallankaappaus. Sellaisia ajatuksia on kyllä edelleen.

Koulutukseltaan Bedient on sairaanhoitaja ja hän valmistuu keväällä kansanterveystieteen maisteriksi.

Bedientin sisko Laura Kihlström on tohtorikoulutettava, joka on asunut Yhdysvalloissa 4,5 vuotta. Vaikka hänellä ei äänioikeutta olekaan, Bidenin voitto tuntui makealta.

– Ensimmäinen tunne vaalituloksen jälkeen oli toki helpotus. Olen ollut hermostuneissa tunnelmissa, sillä täällä ollaan opiskelijaviisumilla. Kansainväliset opiskelijat ovat olleet viimeisen vuoden aikana karkotusuhan alla. Oma tutkimusaihekin on sellainen, että se on nykyisen hallinnon mielestä jokseenkin vaarallinen.

"Minä ja lapset pääsemme turvaan, jos sellaiseen on tarve"

– Veikkaan, että tässä on tulossa hyvin vaikeat kuukaudet tammikuun 20. päivään asti. Minulle tuo turvaa tunne, että on mahdollisuus lähteä Suomeen. Minä ja lapset pääsemme turvaan, jos sellaiseen on tarve, toteaa Anna Bedient.