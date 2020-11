Yhdysvalloissa asuvat suomalaissiskokset odottavat presidentinvaaleja pelonsekaisin tuntein – ja varautuvat pahimpaan

Siskokset Anna Bedient ja Laura Kihlström kertovat MTV Uutiset Liven haastattelussa, että tunnelma heidän lähipiirissään on jännittynyt ja jopa pelokas.

– Huomaan, että ihmiset eivät kauheasti uskalla tällä hetkellä puhua vaaleista. Eilen pikkuisen käveltiin naapurustossa kun oli halloween ja huomasin, että toisille ei oikein puhuta. Ei uskalleta edes naapurille paljastaa, ketä on äänestetty, sanoo Bedient.

Bedient on asunut Yhdysvalloissa kymmenisen vuotta. Hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden vuonna 2018 ja on samaan aikaan Suomen kansalainen.

Bedient äänesti nyt presidenttiä ensimmäistä kertaa: hän äänesti ennakkoon Bidenia ja varapresidentiksi Kamala Harrisia. Kireistä vaalitunnelmista on konkreettinen esimerkki aivan läheltä.

Koulutukseltaan Bedient on sairaanhoitaja ja hän valmistuu keväällä kansanterveystieteen maisteriksi. Hän työskentelee parhaillaan professorin opetusassistenttina Coloradon yliopistossa.

Tilanne yhtä polarisoitunut kuin kansalaisoikeusliikkeen aikaan?

Laura Kihlström joutuu jättämään äänestämisen väliin, sillä äänioikeutta ei ole. Kihlström on tohtorikoulutettava, joka on asunut Yhdysvalloissa 4,5 vuotta.

– Tokihan kahtiajakautuminen on ollut tässä maassa aina. Jos mietitään kohtia, jolloin historian aikana on ollut suurimmat levottomuudet, ne ovat olleet orjuusinstituution lakkauttamisen jälkeen kansalaisoikeusliikkeen aikaan. Nyt eletään samanlaista kohtaa, jossa Amerikka on lähdössä yhteen tai toiseen suuntaan, miettii Kihlström.