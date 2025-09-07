USA:n entinen kauppaministeri uskoo Trumpin voittaa tullikiistan – antaa suoran neuvon suomalaisyrityksille

Yhdysvaltain entinen kauppaministeri Wilbur Ross arvioi MTV Uutisten haastattelussa, että presidentti Donald Trumpin tuontitullit pysyvät voimassa oikeustaisteluista huolimatta.

Miljardööri Wilbur Ross antaa omistuskirjoituksia uuteen kirjaansa New Yorkin suomalais-amerikkalaisen kauppakamarin tilaisuudessa Manhattanilla. Risks and Returns -nimisessä omaelämänkerrassa Ross avaa varallisuutensa taustoja ja miksi hän sai lempinimen konkurssien kuningas. Eniten amerikkalaisia kuitenkin kiinnostaa hänen suhteensa Trumpiin ja ura Trumpin ensimmäisen kauden kauppaministerinä.

– Trump on hyvin vaativa eikä hänellä ole kärsivällisyyttä. Hän kuuntelee vastakkaisia näkemyksiä, mutta niiden pitää olla erittäin vakuuttavasti ja nopeasti esitetty. Monet, erityisesti eurooppalaiset, vierastavat Trumpin tyyliä, mutta heidän ei kannata sekoittaa tyyliä sisältöön. Historiankirjoitukset arvioivat hänet lopulta sisällön eikä tapojen vuoksi, Ross kuvailee MTV Uutisille.

Trumpin ensimmäisellä kaudella ovi kävi ja potkuja tuli monelle, mutta Ross sai pitää työpaikkansa koko presidenttikauden, vaikka huhuja potkuista oli. Ross kehuu Trumpin toisen kauden talouspolitiikkaa ja puolustaa Trumpin tulleja.

Trump määräsi ulkomaisille tuotteille tullit vedoten kansalliseen hätätilaan, mutta liittovaltion vetoomustuomioistuin totesi viime viikolla suurimman osan Trumpin tulleista laittomiksi. Tullit ovat voimassa toistaiseksi ja Trump vaatii korkeimmalta oikeudelta päätöstä nopeasti.

– Uskon, että suurin osa tulleista pysyy voimassa. Osan kohdalla tuomarit saattavat katsoa, ettei kansallinen hätätila kanna. Jos huonoin mahdollinen oikeuden päätös tulisi ja oikeus kumoaisi tullit, Trump voisi silti puskea tulleja läpi senaatissa, Ross sanoo.

Ross arvioi, että kongressin väliintulo aiheuttaisi markkinoilla sekaannusta ja olisi hidas prosessi. Kauppaministeri painottaa, että vaikka Trump haluaa tehdä asioita dramaattisesti ja lehdistön edessä, hänen mielestään Trumpin tavoite on rationaalinen.

"Kannattaa tulla tänne valmistamaan tuotteet"

Kauppasodasta huolimatta kauppaministeri kannustaa suomalaisyrityksiä Yhdysvaltoihin.

– Jos on iso toimija pienessä Suomessa, ainoa keino menestyä, on tulla Yhdysvaltoihin. Kannattaa tulla tänne valmistamaan tuotteet, Ross neuvoo tullien välttämiseksi.

Monet ekonomistit ovat huolissaan Yhdysvaltain keskuspankin riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä, koska Trump yrittää vaikuttaa Keskuspankin toimintaan. Trump irtisanoi yhden johtokunnan jäsenen ja on uhannut potkuilla myös pääjohtajaa ellei keskuspankki alenna ohjauskorkoa.

– Ei ole olemassa itsenäisiä toimijoita. Kaikilla on oma poliittinen vakaumus, joten en ole huolissani, Ross sanoo.

Rossin mukaan huhut Trumpin terveydentilan heikkenemisestä heijastavat demokraattien poliittista epätoivoa. Ross vakuuttaa Trumpin olevan loistavassa kunnossa.

– Todella lapsellista! hän puuskahtaa.

– He (demokraatit) yrittävät tätä kautta päästä yli siitä, että he peittelivät Joe Bidenin vakavasti heikkoa psyykkistä kuntoa. Tarjoan yhden esimerkin: Trump lensi saman päivän aikana Washingtonista Alaskaan ja takaisin (tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinia). Se on hurja matka jo sinänsä ja presidentti soitti vielä paluulennolta Euroopan johtajille. Jaksaisiko huonokuntoinen sellaista? Ei!