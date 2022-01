Rikostutkintoja, elämäntaparemontti, huutokauppaa... – Mitä Donald Trumpille ja hänen lähipiirilleen kuuluu vuosi vallanvaihdon jälkeen?

Donald Trump

Entinen presidentti ei ole tunnustanut Joe Bidenin voittoa ja levittää edelleen valheellisia väitteitä vaalivilpistä, vaikka syytökset on kumottu monta kertaa useissa eri oikeusistuimissa.

– Iso vale (the Big Lie) on yhtä sontaa, Trump totesi puhuessaan kannattajilleen Arizonassa viime viikonloppuna.

Donald Trumpin paluu sosiaaliseen mediaan saattaa olla edessä pian. Trump Media & Technology Group -yhtiö on avaamassa oman sosiaalisen median palvelunsa Truth Socialin ja Applen App Storen mukaan sitä ollaan julkaisemassa 21. helmikuuta. Tarkoituksena on avata myös videopalvelu.

Trumpiin ja hänen yhtiöhinsä liittyen on käynnissä useita erilaisia tutkintoja ja oikeusjuttuja. New Yorkin osavaltion oikeusministeri Letitia James kertoi eilen, että hänellä on merkittäviä todisteita Trump Organizationin tekemästä petoksesta.