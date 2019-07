Trumpin tyttären osallistuminen politiikan huipputapahtumiin ihmetyttää jälleen – "Se, että olet jonkun tytär, ei takaa pätevyyttä"

Video on myös innoittanut ihmiset pilailemaan Twitterissä. Ihmiset ovat jakaneet aihetunnisteella #UnwantedIvanka (ei-toivottu Ivanka) kuvia, joissa presidentin tytär on liitetty muun muassa historiallisesti merkittävistä tilanteista otettuihin kuviin.

"Ivanka ei ymmärrä, kuinka ulkona hän on"



– On eri asia, että Trumpin sukulaiset ympäröivät hänet Valkoisessa talossa henkilökohtaisen neuvonantajan roolissa, varsinkin jos heillä on kerrotun kaltainen rauhoittava vaikutus presidenttiin. On kuitenkin eri asia, että hänen tyttärensä edustaa Yhdysvaltoja maailman johtajien joukossa. Ivankasta taas antaa huonon vaikutelman, että hän ei itse ymmärrä, kuinka ulkona hän on näistä asioista, sanoo Barack Obaman presidenttikaudella Yhdysvaltain turvallisuusneuvoston erikoisavustajana toiminut Ned Price Guardianille.