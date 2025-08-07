Trumpilta hyviä uutisia Applelle

Ilmoitus on merkittävä laitevalmistaja Applelle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo määrätä 100 prosentin tuontitullit ulkomailta tuoduille puolijohteille.

Trump kertoi asiasta keskiviikkona toimittajille Valkoisessa talossa.

Trump ei tarkentanut, milloin mahdolliset tuontitullit astuvat voimaan. Aiemmin tällä viikolla hän kuitenkin sanoi, että uudet lääketeollisuutta, puolijohteita ja siruja koskevat tuontitullit tulevat voimaan ensi viikolla.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan tulleilta säästyvät yritykset, jotka valmistavat tuotteensa Yhdysvalloissa tai ovat aikeissa siirtää tuotantoaan maahan.

– Hyvä uutinen Applen kaltaisille yhtiöille on, että jos rakennat Yhdysvaltoihin tai olet sitoutunut rakentamaan, maksua ei ole, Trump sanoi.

Hyvä uutinen Applelle

Ilmoitus on merkittävä voitto laitevalmistaja Applelle, jolle Trumpin tullipolitiikka on tuonut suuria lisäkustannuksia.

Yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook arvioi viime viikolla, että tuontitullit voivat aiheuttaa Applelle heinä-syyskuussa jopa 1,1 miljardin dollarin kustannukset.

Cook ja Trump julkistivat Valkoisessa talossa keskiviikkona, että yhtiö aikoo investoida Yhdysvaltoihin vielä 100 miljardia dollaria. Ilmoituksen myötä yhtiö investoi neljän vuoden aikana kaikkiaan 600 miljardia dollaria Yhdysvaltoihin.

Trump on toistuvasti uhannut asettaa korkeat tuontitullit puolijohteille, jotka ovat merkittävä osa vientiä Taiwanissa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Japanissa.

Lisäksi Trump on vaatinut Applea siirtämään iPhone-puhelimiensa valmistuksen Yhdysvaltoihin 25 prosentin tuontitullin uhalla.

EU-tullit voimaan tänään

Yhdysvaltojen määräämien Euroopan unionin tuotteiden tuontitullien on määrä astua voimaan tänään. EU:n Yhdysvaltoihin viemille tuotteille asetetaan laajasti 15 prosentin tullit.

Tulleista sovittiin Yhdysvaltojen ja EU:n välisessä kauppasopimuksessa, josta päästiin yhteisymmärrykseen heinäkuun lopussa.