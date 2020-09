NYT: Trump maksoi edellisenä vaalivuotena vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja – "Kaikki tullaan paljastamaan"

New York Times (NYT) on saanut haltuunsa Donald Trumpin veroilmoitustietoja yli kahden vuosikymmenen ajalta.

Trump kiirehti julistamaan New York Timesin veropaljastukset "täysiksi valeuutisiksi".

Lehden mukaan viimeisen 15 vuoden aikana Trump ei ole maksanut lainkaan liittovaltion tuloveroja kymmenenä vuotena. Syynä on se, että Trump on ilmoittanut hävinneensä paljon enemmän rahaa kuin on saanut tienattua.