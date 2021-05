Donald Trumpin Floridan-huvila on laskuttanut turvamiehistä kymmeniätuhansia dollareita – "Laillista mutta mautonta"

Sen jälkeen, kun Donald Trump on jättänyt virkansa, hänen huvilassaan toimiva klubi on laskuttanut yli 40 000 dollaria salaiselta palvelulta yhden huoneen käytöstä. Asiasta kirjoittaa Washington Post -lehti. Laskutus on laillista, mutta asiantuntijoiden mukaan poikkeuksellista.

Turvallisuuspalvelu käyttää kyseistä huonetta muun muassa omiin tapaamisiinsa, viestintävälineistölleen ja lepotilanaan.

Trumpin huvilan klubi lähettää siitä 396,15 dollarin laskun per vuorokausi. Kun turvallisuuspalvelulle tullut lasku keväältä on 40 011 dollaria, Trump on laskun mukaan viettänyt Mar-a-Lagossa sata päivää.

Washington Postin mukaan on poikkeuksellista, että entinen Valkoisen talon isäntä yleensäkään laskuttaa hänelle taatusta suojelusta näin suuresti.

Presidentti saa vuosieläkettä 219 000 dollaria

Valtio eli veronmaksajat kustantavat muun muassa ex-presidenttien 219 000 dollarin eläkkeen, työhuoneen ja oman henkilökunnan.

Rahapulasta ei ainakaan ole kyse, koska Trump kehuu olevansa miljardööri.

– Mautonta. Vain siksi, että voi tienata, ei tarkoita sitä, että niin pitää tehdä. Erityisesti kun kyse on entisestä presidentistä. Hän ei kuole nälkään, sanoo Jeffrey Engel, texasilaisen Southern Methodist -yliopiston presidenttien historian tutkimuskeskuksen johtaja.

Trumpin kiinteistöt laskuttivat hänen presidenttiaikanaan veronmaksajilta yli 2.5 miljoonaa dollaria usein turvamiestensä takia.

Washingtonilaislehden mukaan Trump ei ole laskuttanut toimistostaan Mar-a-Lagossa. Viranomaisten mukaan valtiolla ei ole Trumpin kanssa vuokrasopimusta sen käytöstä.

Nykyisellä presidentillä Joe Bidenilla oli tapana laskuttaa varapresidenttinä ollessaan turvapalveluistaan kotonaan Delawaressa.

Biden laskutti ollessaan varapresidenttinä

Salaisen palvelun käyttämän mökin vuokra kuussa oli 2 200 dollaria, eli 73 dollaria päivässä. Kahdeksan vuoden virkansa aikana Biden sai siitä vuokratuloja kaikkiaan 171 600 dollaria.

Valkoisen talon mukaan presidentiksi tultuaan Biden ei ole enää laskuttanut salaista palvelua.

Washington Postin mukaan liittovaltion hallintoa edustava henkilö voi laskuttaa majoituksestaan Palm Beachin piirikunnassa, jossa Mar-a-Lagokin sijaitsee, korkeintaan 205 dollaria per yö. Raja ei koske salaista palvelua.

Nyt entinen presidentti Trump on jo siirtynyt kesäksi Bedminsteriin New Jerseyssä. Sekin paikka on hulppea golfklubeineen. Tiluksilleen Trump on myös saanut luvan rakentaa perhehaudan, joka määritellään mausoleumiksi.

Kesäasunnolla vuokra saattaa olla vielä suurempi

New Jerseyssä presidenttinä aikaa viettäessään Trump laskutti veronmaksajilta turvallisuuspalvelun käyttämästä neljän huoneen piharakennuksesta 567 dollaria per yö. Liittovaltio odottaa, lähettääkö Trump nyt sen käytöstä laskua.

Bedminsterin omistaa yhtiö nimeltään The Trump Organization, joka toimii yhteistoimijana noin 500:lle Trumpin kokonaan tai osaksi omistamalle yhtiölle.

The Trump Organization (TTO) on nyt rikostutkinnan kohteena.

Rikostutkinta epäillyistä omistusten arvojen vääristelystä

New Yorkin osavaltiosyyttäjä tutki aiemmin TTO:hon liittyviä epäilyjä yksityisoikeudellisena asiana. Nyt syyttäjä tutkii sitä, onko Trump perheineen toisaalta vähätellyt joidenkin kiinteistöjensä arvoa saadakseen verohyötyä ja toisaalta paisutellut niiden arvoa saadakseen lainaa paremmilla ehdoilla.

Myös Manhattanin piirisyyttäjä on ollut Trumpin raha-asioiden perässä. Piirisyyttäjä on päässyt käsiksi muun muassa Trumpin verotietoihin, joita entinen presidentti ei olisi halunnut antaa.

Nyt Manhattanin piirisyyttäjä ja New Yorkin osavaltiosyyttäjä tekevät yhteistyötä epäilyjen selvittämiseksi.