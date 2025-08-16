Melkoinen näky: Yhdysvaltain edistyksellisin pommikone saattoi Putinin virkakonetta

Katso videolta: B-2-pommikone saattoi Putinia yhdessä hävittäjien kanssa.
Julkaistu 16.08.2025 05:14
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Yhdysvaltain edistyksellisin lentokalusto ilmestyi taivaalle, kun Venäjän presidentti saapui Alaskaan.

Pitkänmatkan häiveteknologialla varusteltu strateginen B-2-pommikone sekä neljä F-35-hävittäjää saattoivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamispaikalle Elmendorf-Richardsonin lentotukikohtaan myöhään perjantai-iltana Suomen aikaan.

Kalusto teki myös ylilennon, kun Trump ja Putin astuivat korokkeelle kuvien ottoa varten tukikohdassa.

Pituudeltaan 21-metriset ja siipiväliltään 52-metriset Northtrop Grummanin valmistamat häivepommittajat ovat olleet mukana useissa Yhdysvaltojen suorittamissa sotilasoperaatioissa. 

B-2-pommikoneet suorittivat kesäkuussa iskut Iranin maanalaisiin ydinlaitoksiin.

Katso pommikoneen ja hävittäjien saatto yläpuolelta.

Trumpin ja Putinin tapaaminenAlaskaVladimir PutinDonald TrumpUlkomaat

