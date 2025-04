Trumpilla "krapula" – Risto E. J. Penttilä tietää, mitä presidentti seuraavaksi tekee

Trump teki "täydellisen virheen", Risto E. J. Penttilä sanoo.

Presidentti Donald Trumpin saldo ensimmäiseltä 100 päivältä on "aika lohduton", arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

Associated Pressin tuoreen mielipidemittauksen mukaan vain 39 prosenttia yhdysvaltalaisista on tyytyväisiä Trumpin toimiin presidenttinä. New York Timesin vastaavassa mielipidemittauksessa Trumpiin oli tyytyväisiä 42 prosenttia amerikkalaisista.

– Nyt ollaan krapulatilassa, Penttilä sanoo Huomenta Suomessa.

Trumpin ensimmäinen kausi Yhdysvaltojen presidenttinä ennen koronapandemiaa oli monien mielestä yrityksille loistavaa aikaa, Penttilä sanoo. Trump purki sääntelyä ja teki veronalennuksia.

Tätä amerikkalaiset toivoivat ja halusivat lisää, mutta eivät ole saaneet. Sen sijaan Trump on keskittynyt ulkopolitiikkaan sisäpolitiikan sisään.

Vaikka Ukrainan sodan neuvottelut, Gazan tilanne ja vaatimukset Panaman kanavan ja Kanadan suhteen puhuttavat maailmalla, ei niillä Yhdysvalloissa kerätä suosiota.

Monet myös katsovat Trumpin lähteneen taloudessakin väärällä jalalla liikkeelle. Sen sijaan, että inflaation symboleiksi nousseiden kananmunien hintaa olisi laskettu ja talouskasvua vauhditettu, on Trump aloittanut kauppasodan tuontitulleilla.

– Suuri herra teki täydellisen virheen. Trump teki lupaamiaan asioita, mutta väärässä järjestyksessä, Penttilä sanoo.

Penttilä uskoo, että Trump ajaa seuraavaksi läpi kongressissa "massiivisen veronalennuspaketin". Tavoitteena on saada talous "fantastiseen nousuun".

Trump sanoi sunnuntaina, että hänen tavoitteenaan on poistaa tulovero. Trumpin mukaan "paljon rahaa tekevät" tullit auttavat tämän tavoitteen saavuttamisessa.

– Aiomme leikata veroja, ja on mahdollista, että teemme täydellisen verojen leikkauksen, koska uskon, että tullit riittävät poistamaan kaikki tuloverot, Trump sanoi sunnuntaina palatessaan paavin hautajaisista.

Trumpin mukaan tämä tulee kuitenkin viemään "vähän aikaa". Valkoisen talon tavoite lienee, että Yhdysvaltojen talous on juhlakunnossa ensi vuoden marraskuun välivaalien aikaan.