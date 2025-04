Analyysi: Trump pelkäsi – sisäpiirilähteet paljastivat, mitä Valkoisessa talossa tapahtui

Presidentti Trumpin ja Valkoisen talon tulliselitykset ovat olleet koomisia, mutta myös pelottavia, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

"Tämä oli hänen strategiansa kaiken aikaa."

Näin väitti Yhdysvaltojen valtionvarainministeri Scott Bessent pian sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump laittoi tullinsa osittain jäihin 90 päiväksi.

Viikonloppuna Bennett sanoi saaneensa nipun huolestuneita viestejä Wall Streetiltä ja jo sunnuntaina käyneensä tulleista pitkän keskustelun Trumpin kanssa.

Ministerille tuli vahva tunne, että hänen täytyy ylipuhua pomonsa luopumaan tulleista. Näin siitä huolimatta, että "tämä oli hänen (Trumpin) strategiansa kaiken aikaa".

Trumpin omatkin kommentit ovat ristiriidassa hänen ministerinsä väitteiden kanssa.

Eikä ihme, sillä Valkoisen talon korkea-arvoisimmatkin neuvonantajat kuulivat Trumpin uusimmasta tullilinjasta vasta viime hetkillä, yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) kertoo.

Presidentin mukaan hän teki päätöksensä tullien jäädyttämisestä keskiviikkoaamuna, mutta ratkaisustaan hän ilmoitti vasta iltapäivällä Yhdysvaltojen aikaa.

Trump sanoi toimineensa "enemmän vaistojen varassa kuin mitään muuta" ja käytännössä myönsi pörssikurssien vaikuttaneen päätökseensä.

New York Timesille nimettömästi puhuneiden Trumpin neuvonantajien mukaan presidentti puhui totta kertoessaan pörssikurssien roolista.

Trumpia pelotti, että hänen tulliuhkapelinsä aiheuttaa talouskriisin, NYT kirjoittaa.

Jos näin olisi tapahtunut, olisi jopa Trumpin ollut vaikea syyttää omasta päätöksestään ex-presidentti Joe Bidenia, kuten hänellä on ollut tapana.

Vaikka Trump on poliittisesti teflonia, olisi yhdysvaltalaisten äänestäjien kukkaroiden köyhdyttäminen ollut hankala kääntää parhain päin.

Tosin jos joku tuossa silmänkääntötempussa onnistuisi, niin henkilökultin itselleen rakentanut Donald Trump.

Nytkin Trump löysi vian muualta.

"Mestarit" eivät panikoi

Trumpin mukaan ihmiset "hätäilivät", "olivat tulossa hermostuneiksi" ja "hieman pelokkaiksi".

Trumpin lähipiirissä, joihin kuuluvia presidentti kutsui "mestareiksi", paniikkia ei tietenkään ollut.

Valtionvarainministeri Bessentin mukaan kyse ei ollut antautumisesta paineen alla. Yhdysvallat saisi nyt tehtyä monia sopimuksia tai "diilejä", kuten Suomessakin on tätä nykyä tapana todeta kun Trumpista puhutaan.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan Trump toistaa yhtä ja samaa strategiaa.

Ensin vastapuolta pelotellaan ja uhkaillaan maksimaalisesti, minkä jälkeen tehdään sopimuksia.

Strategia tuntuu olevan kaikkien tiedossa, mutta kuten pörssien edestakaisin sahaaminen osoittaa, ei Trumpiin osata vielä suhtautua kylmäpäisesti.

Liki mahdotonta se tietysti onkin, sillä Yhdysvallat on maailman vaikutusvaltaisin valtio niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin.

Maailmantalous virkkeillä paniikkiin

Trumpin ilmaisussa korostuvat useat huutomerkit ja pelkillä suurilla kirjaimilla naputellut sanat. Silti hänen sanansa ovat herkästi maailman merkittävimpiä virkkeitä.

Nyt noilla virkkeillä saatiin maailmantalous paniikkiin.

Wall Street Journalin lähteiden mukaan Trump myönsi pienessä piirissä olevansa valmis kestämään tullien tuoman taloudellisen "kivun".

Presidentti myös sanoi tietävänsä, että hänen kauppapolitiikkansa voi aloittaa laman.

Yhtä maata Trumpin nyt julistama 90 päivän tullitauko ei koske. Kiinan tullit pysyvät, ainakin toistaiseksi.

Torstaiaamuna Kiina kehotti Yhdysvaltoja tulemaan puoliväliin vastaan suurvaltojen kauppasodassa.

Aiemmin tällä viikolla Kiina rummutti olevansa valmis "taistelemaan loppuun asti". Viesti toistui myös tuoreimmassa lausunnossa.

Trump on sanonut, ettei Kiinan kanssa neuvotella.

Silti, Kiina raotti nyt ovea neuvottelukabinettiin. Tällä on merkitystä, sillä lopulta Yhdysvallat on valmis neuvottelemaan Kiinan kanssa, jos Peking vain tekee aloitteen, yhdysvaltalaislehti Washington Post (WP) kirjoitti.

Nyt aloite on nähty. Se on teko, jolla Trump pystyy perustelemaan paljon.

Trump saattaa saada haluamansa tai ainakin hän saattaa päästä tilanteeseen, jossa hän voi sanoa saaneensa haluamansa.

Siinä sivussa demokraattipuolue syyttää Trumpin manipuloineen pörssikursseja, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Vaikka Trumpin tiimin tulliselittelyjen ristiriitaisuus on ollut koomista seurattavaa, on pelottavaa ajatella, että tämä on todella voinut olla hänen "strategiansa kaiken aikaa".

Trump on valmis pelaamaan uhkapeliä koko maailman taloudella ja turvallisuudella saadakseen haluamansa, mitä se sitten ikinä onkaan.

"Mikä päivä, mutta lisää loistavia päiviä tulossa!!!", Trump kirjoitti torstaiaamuna.