Yhdysvalloissa vahvistettu yli puoli miljoonaa koronakuolemaa – Biden: "Käyttäkää maskia, ottakaa rokote"

New York Timesin mukaan maanantaihin mennessä yli 320 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa noin 44,1 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden koronarokoteannoksen. Heistä 19,4 miljoonaa on saanut seuraavankin annoksen ja on kokonaan rokotettu.