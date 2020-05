Yhdysvalloissa alhaisin koronakuolemien määrä sitten maaliskuun – nyt maa asetti matkustuskiellon Brasiliasta saapuville

Kyseessä on pienin päiväluku sitten maaliskuun lopun.

Koronakuolemien raportoinnissa on Yhdysvalloissa viikonloppuisin viivettä, minkä vuoksi sunnuntain ja maanantain kuolinluvut ovat aina selvästi muita päiviä alhaisemmat. Lasku on kuitenkin ollut tuntuvaa myös viikkotasolla.

Yhdysvallat on asettanut matkustuskiellon Brasiliasta tuleville torjuakseen koronaviruksen leviämisestä. Ulkomaiden kansalaiset, jotka ovat olleet Brasiliassa 14 vuorokauden sisällä, eivät enää pääse Yhdysvaltoihin.

Brasiliassa 350 000 tartuntaa

Brasilia nousi päättyneellä viikolla koko maailman kakkoseksi vahvistettujen koronavirustartuntojen määrässä. Maassa on todettu lähes 350 000 koronatartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 22 000.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Etelä-Amerikasta on tullut koronaviruspandemian uusi keskus. Yhdysvallat kielsi matkustamisen Euroopan Schengen-alueen maista kuten Suomesta jo maaliskuussa.

Yhdysvalloissa on kuollut Johns Hopkinsin laskelmien mukaan koronavirukseen liittyen yli 97 600 ihmistä. Worldometer-tilastosivun mukaan kuolemia on jo yli 99 000. Yhdysvallat on kuolinluvuissa maailman selkeä ykkönen.