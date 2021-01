Presidentti Biden jatkaa koronaan liittyviä matkustusrajoituksia, jotka Trump ehti jo perua

Suomen ulkoministeriön mukaan maahantulokielto on koskenut myös Suomesta matkustavia, jotka eivät asu Yhdysvalloissa vakituisesti tai joilla ei ole maan kansalaisuutta. Rajoitukset koskevat Brasiliaa sekä Britanniaa, Irlantia ja useita muita Euroopan maita.

Bidenin on tarkoitus laajentaa rajoituksia koskemaan myös Etelä-Afrikkaa uuden helpommin leviävän viirumuunnoksen takia.

"Käynnissä on kansallinen hätätila"

Biden on virkaanastumisen jälkeen ryhtynyt tiukentamaan Yhdysvaltojen koronatoimia.

– Käynnissä on kansallinen hätätila. On aika, että suhtaudumme siihen niin, Biden sanoi torstaina.

Presidentti on sanonut, että virukseen liittyvien kuolemien määrän uskotaan nousevan puoleen miljoonaan ensi kuussa. Noin 330 miljoonan asukkaan maassa on todettu yhteensä lähes 420 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Tartunnan on tiettävästi saanut yli 25,1 miljoona ihmistä.