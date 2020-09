Trump: Yhdysvallat ei ole vielä nähnyt todisteita Navalnyin myrkytyksestä

Saksa kertoi keskiviikkona, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä . Navalnyi on sairaalahoidossa Berliinissä.

– En tiedä tarkalleen, mitä tapahtui. Minusta se on traagista ja kauheaa. Niin ei olisi pitänyt tapahtua. Meillä ei ole vielä todisteita, mutta selvitän asiaa, Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Jos se on totta, vihastuisin kovin, Trump sanoi.

Välttelevä presidentti kummastuttaa

Yhdysvaltalaismediassa on ihmetelty Trumpin välttelevää suhtautumista Navalnyin tapaukseen. Esimerkiksi Washington Post kirjoitti aiheesta torstaina. Lehden mukaan presidentti oli siinä vaiheessa vältellyt aihetta kaksi viikkoa.

CNN:n mukaan presidentin hallinnon muilta edustajilta on toistaiseksi kuultu paljoin jyrkempiä lausuntoja kuin Trumpilta itseltään.

– On erikoista, että kaikki aina nostavat esiin Venäjän. Ei se minua haittaa, mutta mielestäni Kiina on se maa, josta pitäisi puhua paljon enemmän kuin Venäjästä. Kiina tekee kuitenkin paljon pahempia asioita, jos katsoo, mitä maailmassa on meneillään, Trump sanoi toimittajille CNN:n mukaan.