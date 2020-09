Yhdysvaltojen ulkoministerin mukaan on hyvin mahdollista, että korkean tason venäläisvirkamiehet määräsivät Navalnyin myrkytyksestä

Venäjän toimien arvostelemista usein välttävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan todennut, ettei ole toistaiseksi nähnyt todisteita siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty .

– En tiedä tarkalleen, mitä tapahtui. Minusta se on traagista ja kauheaa. Niin ei olisi pitänyt tapahtua. Meillä ei ole vielä todisteita, mutta selvitän asiaa, Trump sanoi viime viikolla pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Venäjä vaatii todisteita Saksalta

Navalnyi on yhä sairaalahoidossa Berliinissä. Saksa on sanonut, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä Siperiassa. Maan mukaan Neuvostoliitossa kehitettyä Novitshok-hermomyrkkyä on vain harvojen saatavilla.