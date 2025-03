Kreml kommentoi Putinin ja Trumpin yhteydenpitoa

Kremlin mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden palauttaminen on pitkä ja vaikea tie.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump eivät puhu usein puhelimitse, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Peskov vastasi näin, kun häneltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa Putinin suhtautumisesta Trumpiin.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä ovat kertoneet presidenttien keskustelleen puhelimitse 12. helmikuuta.

Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden palauttaminen normaalille tasolla on vielä alkuvaiheessa, Peskov sanoi.

Kremlin mukaan edessä on pitkä ja vaikea tie.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.STELLA Pictures / ddp

Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat parantuneet nopeasti sen jälkeen, kun Trump aloitti presidenttinä tammikuun puolivälissä.

Yhdysvallat on esimerkiksi keskeyttänyt aseavun antamisen ja tiedustelutiedon jakamisen Ukrainalle.

YK:ssa Yhdysvallat vastusti päätöslausemaa, joka olisi tuominnut Venäjän suurhyökkäyksen sen kolmantena vuosipäivänä.

Bloombergin lähteiden mukaan Yhdysvallat vastustaa myös Kanadan G7-maille esittämää suunnitelmaa Venäjän varjolaivaston vastaisesta iskuryhmästä.

Yhdysvallat on lisäksi uhannut sulkea Ukrainalta pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmään, jota maan asevoimat käyttävät runsaasti, uutistoimisto Reuters kertoo.

Starlink-järjestelmän omistavan ja Yhdysvaltojen hallinnossa työskentelevän Elon Muskin mukaan Ukrainan koko eturintama "romahtaisi", jos hän kytkisi satelliittijärjestelmän pois päältä.

Presidentti Trump on myös julkisissa kannanotoissaan suhtautunut selvästi myönteisemmin Vladimir Putiniin kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyihin.

Trump on sanonut Putinin haluavan rauhaa, kun taas Zelenskyin rauhanhalujen suhteen Yhdysvaltojen presidentin kommentit ovat olleet huomattavasti ristiriitaisempia.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan erimielisyydet olivat näyttävästi esillä helmikuun lopulla, jolloin Trumpin ja Zelenskyin tapaaminen Valkoisessa talossa yltyi julkiseksi ilmiriidaksi.

Venäjää Trump on uhannut uusilla pakotteilla, mutta niitä ei ole tiettävästi otettu käyttöön.

Trumpin mukaan Venäjällä ei kuitenkaan ”ole kortteja" Ukrainan sodan suhteen.

Vielä helmikuussa Trump tosin sanoi, että "Venäjällä on kortit", eikä Ukrainalla ole lainkaan kortteja.

– Sanon, ettei heillä (Ukrainalla) ole kortteja, eikä oikeastaan kenelläkään ole. Venäjällä ei ole kortteja. On vain tehtävä sopimus. Tappaminen on lopetettava. Se on järjetön sota ja me panemme sille lopun, hän jatkoi.