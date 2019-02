Trump valmistautuu vuoden tärkeimpään puheeseen tukalassa tilanteessa - "Tämä määrittää hänen presidenttiytensä"

Presidentti Trump tietää, että illan puheella on isot odotukset. Trump astuu kongressin eteen sen jälkeen, kun hävisi edustajainhuoneen puhemiehelle, demokraattien Nancy Pelosille, ensimmäisen erän muurikiistassa. Trump yritti kiristää liittovaltiota kiinni pitämällä demokraateilta noin 5 miljardia euroa muuriinsa. Kiistan vuoksi osa liittovaltiosta oli kiinni yli kuukauden ja sadat tuhannet ihmiset jäivät ilman palkkaa. Trump ei saanut rahoja.

Luvassa luultavasti puhetta muurista

Erityisesti republikaanit seuraavat presidenttinsä sanoja tarkkaan. Seuraavien presidentinvaalien 2020 kamppailu on jo alkanut ja ensimmäiset demokraattiehdokkaat kiertävät jo maata. Viime viikkoina useampi republikaani on kritisoinut presidentin ulkopolitiikkaa kuten aikeita vetää joukot pois Afganistanista ja Syyriasta.

Moni republikaani on myös varoittanut presidenttiä kansallisen hätätilan julistamisesta. Trump on uhannut julistaa kansallisen hätätilan, mikäli ei muuten saa rahoja muuriinsa. Trump on lähettänyt myös lisää sotilaita Meksikon vastaiselle rajalle.