Biden ja Trump vierailivat Meksikon rajalla – maahanmuutto noussut keskeiseksi teemaksi USA:n presidentinvaaleissa

Harvemmin presidentti Joe Bidenin Air Force One on suunnannut Yhdysvaltain ja Meksikon vastaiselle rajalle, ja siitä Bidenia on myös on kritisoitu.

Bidenin kaudella Yhdysvaltoihin on tullut ennätysmäärä laittomia siirtolaisia. Nyt maahanmuutto on noussut äänestäjille yhdeksi tärkeimmäksi vaaliteemaksi. Miksi näin on?

– Rajan tapahtuvat heijastuvat eri puolella maata suurkaupunkeihin. Esimerkiksi täällä New Yorkissa hätämajoitukset ovat jo täynnä siirtolaisista ja pormestari on varoittanut siirtolaiskriisin tuhoavan koko kaupungin, raportoi MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen New Yorkista.

Texasin rajaseudulla paikalliset odottivat samana päivänä myös toista korkea-arvoista vierasta.

Entinen presidentti Donald Trump julkisti aikeensa vierailla Texasissa jo ennen Bidenia ja on syyttänyt Bidenia kopioinnista.

Biden ja Trump eivät kuitenkaan kohdanneet rajalla, sillä Biden suuntasi Texasin Brownsvilleen ja Trump Texasin Eagle Passiin.

Vaatimuksia maahanmuuton tiukennuksista

Trump ja republikaanit vaativat Bidenilta entistä voimakkaampia maahanmuuton tiukennuksia ennen Ukrainan apupaketin hyväksymistä.

– Bidenin siirtolaisrikollisuus on valloittanut Yhdysvallat. Se on uudenlainen paheellinen tapa loukata maatamme, Trump sanoi.

Biden puolestaan vetosi Trumpiin, ettei hän estäisi jo senaatin hyväksymien tiukennuksien eteenpäin viemistä kongressissa.

– Sanoisin Trumpille, että sen sijaan, että pelaat politiikkaa tällä asialla ja kerrot kongressiedustajia torjumaan esityksen, tee yhteistyötä kanssani. Kerro edustajainhuoneelle, että vievät senaatin turvallisuuspaketin läpi. Voimme tehdä sen yhdessä, Biden sanoi.