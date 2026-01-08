Liiketoiminta ja kehitys

– Presidentti Trump lopettaa Yhdysvaltojen osallistumisen kansainvälisiin järjestöihin, jotka heikentävät Amerikan itsenäisyyttä ja tuhlaavat veronmaksajien rahoja tehottomiin tai vihamielisiin ohjelmiin, Valkoinen talo sanoo erillisessä julkaisussa .

Valkoinen talo syyttää näiden järjestöjen toimivan Yhdysvaltain kansallisten etujen, turvallisuuden, taloudellisen vaurauden tai itsemääräämisoikeuden vastaisesti.

Trumpin allekirjoittamassa muistiossa listataan 31 YK-järjestöä ja 35 muuta järjestöä. Listalla on muun muassa tärkeitä ilmastoelimiä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut määräyksen , jossa hän vaatii Yhdysvaltojen vetäytymistä 66 kansainvälisestä järjestöstä.

Trump vaatii Yhdysvaltoja vetäytymään muun muassa YK:n ilmastonmuutospaneelista (IPCC) ja YK:n ilmastosopimuksesta (UNFCCC). Kaikkiaan määräyksessä listataan 31 YK-järjestöä.

Hallinto syyttää lisäksi, että määräyksessä mainitut järjestöt ajavat globalistisia tavoitteita Yhdysvaltain prioriteettien sijaan tai käsittelevät tärkeitä kysymyksiä tehottomasti tai tuloksettomasti.

– Monet näistä järjestöistä edistävät radikaalia ilmastopolitiikkaa, globaalia hallintoa sekä ideologisia ohjelmia, jotka ovat ristiriidassa Yhdysvaltain suvereniteetin ja taloudellisen vahvuuden kanssa, Valkoinen talo sanoo.

– Amerikkalaiset veronmaksajat ovat käyttäneet miljardeja näihin järjestöihin vain vähäisellä tuotolla, vaikka ne usein kritisoivat Yhdysvaltojen politiikkaa, ajavat arvojemme vastaisia ​​​​ohjelmia tai tuhlaavat veronmaksajien rahoja.

"Uusi pohjanoteeraus"

– Trumpin päätös vetää Yhdysvallat ilmastosopimuksesta on uusi pohjanoteeraus ja jälleen yksi merkki siitä, että tämä autoritaarinen, tieteenvastainen hallinto on päättänyt uhrata ihmisten hyvinvoinnin ja horjuttaa globaalia yhteistyötä, Rachel Cleetus Huolestuneiden tieteilijöiden liitosta (Union of Concerned Scientists) kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Trump on arvostellut uusiutuvaa energiaa ja pyrkinyt sen sijaan edesauttamaan ympäristölle haitallisten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Hän on myös avoimesti torjunut tieteellisen konsensuksen siitä, että ihmisen toiminta on johtanut maapallon lämpenemiseen, ja väittänyt ilmastotieteiden olevan huijausta.

Hän on jo aiemmin ilmoittanut vetävänsä Yhdysvallat pois vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksesta.

Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimyksenä on, että maapallon keskilämpötila ei nousisi yli 1,5:tä astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

Ulkomaan avun leikkaukset tuhoisia

Pian virkaan astumisensa jälkeen hän muun muassa määräsi, että Yhdysvallat vetäytyy YK:n alaisesta Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.

Keskiviikkona julkistetussa muistiossa Trump määrää Yhdysvaltoja vetäytymään lisäksi muun muassa YK:n väestörahastosta UNFPA:sta, joka työskentelee seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parissa, sekä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssista UNCTAD:sta.