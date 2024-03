Biden: Netanjahun toimet Gazassa vahingoittavat Israelia enemmän kuin auttavat

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun lähestymistapa Israelin sotatoimiin Gazassa vahingoittaa Israelia, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden uutiskanava MSNBC:n haastattelussa.



Yhdysvallat on Israelin läheinen liittolainen ja ollut Israelin vankkana tukena, vaikka sen toimet Gazassa ovat saaneet voimakasta arvosteluakin osakseen. Bidenin vasemmistosiiven tukijat ovat puolestaan ilmaisseet pettymystään presidentin Israel-politiikkaan.



Demokraattipresidentin hallinto on viitannut kintaalla vaatimuksille Israel-tuen leikkaamisesta ja MSNBC:n haastattelussakin Biden sanoi, ettei ikinä jätä Israelia. Tästä huolimatta yhdysvaltalaispresidentin turhautuminen Netanjahun toimiin on lisääntynyt silmin nähden viime aikoina.



Biden tähdensi MSNBC:lle, että Netanjahulla on hänen mielestään oikeus puolustaa Israelia ja kohdistaa toimia äärijärjestö Hamasia vastaan. Bidenin mukaan Netanjahun tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota viattomiin ihmishenkiin, joita menetetään näiden toimien seurauksena.



– Mielestäni hän vahingoittaa Israelia enemmän kuin auttaa Israelia, Biden sanoi.